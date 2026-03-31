Monseñor Brotóns reafirma el papel social de la Iglesia en La Vera durante su Visita Pastoral, priorizando a los más necesitados

Durante semanas, parroquias, calles y hogares de la comarca de La Vera han sido escenario de una de las tradiciones más significativas del ministerio episcopal: la Visita Pastoral. Un ejercicio que va más allá de lo protocolario y que sitúa al obispo en contacto directo con la realidad cotidiana de los fieles, sus inquietudes y su vivencia de la fe.

El obispo de la Diócesis de Plasencia, Monseñor Ernesto Brotóns, iniciaba el pasado 31 de enero su primera Visita Pastoral tras más de tres años al frente de la diócesis. Un periodo en el que ya había tomado el pulso al territorio e impulsado un nuevo Plan Pastoral, pero que ahora se ha concretado en una inmersión completa en la vida de las comunidades parroquiales.

Un recorrido a pie de calle

La Vera, elegida como punto de partida, no ha sido una elección casual. Este arciprestazgo, que agrupa a más de una veintena de municipios, ha permitido al prelado acercarse a una realidad diversa y profundamente arraigada en la tradición. Durante más de mes y medio, hasta el 15 de marzo, fecha de la clausura en Jarandilla de la Vera, el obispo ha recorrido localidades como Aldeanueva, Jaraíz, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla o Losar de la Vera, entre muchas otras.

La agenda ha sido intensa. Lejos de limitarse a actos litúrgicos, la Visita Pastoral ha incluido encuentros con consejos parroquiales y económicos, reuniones con niños de Primera Comunión y jóvenes de Confirmación, así como momentos de convivencia con sacerdotes. También ha habido espacio para visitas a enfermos y ancianos, reflejando una de las dimensiones más humanas y cercanas de esta tradición eclesial.

Monseñor Brotóns, obispo de la Diócesis de Plasencia, visita la Vera / Cedida

Uno de los ejes centrales de esta visita, tal y como subrayó el propio obispo desde el inicio, ha sido la cercanía con los más necesitados. En cada localidad, Brotóns ha insistido en la importancia de estar al lado de los pobres, los débiles y quienes más sufren, reforzando así el papel social de la Iglesia en el territorio.

La Eucaristía ha ocupado un lugar central en cada jornada, como punto de encuentro y celebración compartida con los fieles, considerados los verdaderos protagonistas y transmisores de la fe.

Una experiencia compartida

El balance, según el propio prelado, no puede ser más positivo. En una reciente carta pastoral publicada en Iglesia en Plasencia, Brotóns definía la experiencia como “un regalo”, agradeciendo el cariño y la acogida recibidos en cada municipio. “No sé si habré podido animaros en vuestro itinerario de fe. Eso espero; al menos ese era mi deseo. Vosotros sí habéis confortado la mía”, señalaba.

Aunque la clausura oficial tuvo lugar en Jarandilla, la visita se prolongó algunos días más para completar el recorrido en aquellos municipios cuya agenda tuvo que ser modificada por causas ajenas a la organización.

Monseñor Brotóns, obispo de la Diócesis de Plasencia, visita la Vera / Cedida

La Visita Pastoral, una de las obligaciones fundamentales del obispo, se reafirma así como una herramienta clave para conocer, acompañar y fortalecer la vida de la diócesis. Más allá de su carácter institucional, se trata de una experiencia de encuentro directo, donde la Iglesia se reconoce en su dimensión más cercana: la de una comunidad que camina unida, entre la tradición y los retos del presente.