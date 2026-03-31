La Guardia Civil pide extremar la precaución tras el accidente de un camión en la A-5, que obligó a cortar la vía en Cáceres

Un camión ha sufrido esta madrugada una salida de vía en el kilómetro 260 de la autovía A-5, dentro del término municipal de Ibahernando, en la provincia de Cáceres. El vehículo, que circulaba en sentido Badajoz, terminó cruzando por completo la mediana hasta invadir la calzada contraria, en sentido Madrid. Según la información facilitada sobre el siniestro, el vehículo pesado colisionó ya en esa plataforma y el semirremolque quedó interceptando la totalidad de la vía hacia la capital, lo que obligó a reorganizar la circulación y a activar un operativo de retirada.

La Guardia Civil trabaja para restablecer la seguridad y la circulación

La incidencia se produjo a las 02:55 horas. Posteriormente, a las 05:10 horas, pudo reabrirse el carril izquierdo en sentido Madrid, por el que empezó a canalizarse todo el tráfico después de que una grúa de gran tonelaje participara en el rescate del vehículo accidentado. Ya en una fase posterior de la intervención, el camión fue recolocado en el carril derecho, manteniéndose abierto el izquierdo, mientras el servicio de mantenimiento instalaba señalización con conos entre los kilómetros 268 y 260 para advertir a los conductores hasta la retirada definitiva del vehículo. En esos momentos también se permitió ya la circulación en sentido Badajoz.

La intervención en accidentes de estas características encaja en las funciones ordinarias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que tiene entre sus cometidos la protección y auxilio a los usuarios de las vías públicas, la vigilancia y disciplina del tráfico, así como la investigación e instrucción de diligencias por accidentes en carreteras interurbanas. La propia Guardia Civil subraya además que una de las finalidades de estas unidades es restablecer la seguridad y la circulación cuando se ha visto alterada, además de regular el tráfico para mejorar su fluidez.

Eso se traduce, en la práctica, en un dispositivo que suele combinar varias actuaciones: asegurar el lugar del siniestro, señalizarlo para evitar nuevos choques, ordenar o desviar la circulación, coordinar la llegada de grúas y servicios de conservación y, cuando procede, levantar atestado e investigar las causas del accidente. La DGT recuerda, además, que la rapidez en la actuación sobre vehículos inmovilizados en calzada es clave para eliminar riesgos añadidos y reducir las congestiones.

Qué debe hacer un conductor si se encuentra con un accidente

Ante una escena como la de Ibahernando, la recomendación básica de la DGT sigue siendo aplicar la regla PAS: proteger, avisar y socorrer. Eso significa, primero, evitar ponerse en peligro y no generar un segundo accidente; después, alertar al 112 con la mayor precisión posible; y solo en tercer lugar auxiliar a las víctimas, siempre dentro de los propios conocimientos y sin asumir maniobras para las que no se está preparado.

La DGT insiste en varias pautas concretas: no mover a los heridos salvo riesgo inminente, no sacar a nadie de un vehículo inestable, no quitar el casco a un motorista accidentado y no dar comida ni bebida a las víctimas. También recomienda usar el chaleco reflectante antes de bajar del coche, colocarse en una zona segura y no permanecer en el lugar si ya hay personas atendiendo la emergencia y la presencia propia no aporta ayuda real.

La incidencia ocurrida en la madrugada de este marte se produjo a las 02:55 horas. Posteriormente, a las 05:10 horas, pudo reabrirse el carril izquierdo en sentido Madrid, por el que empezó a canalizarse todo el tráfico después de que una grúa de gran tonelaje participara en el rescate del vehículo accidentado. Ya en una fase posterior de la intervención, el camión fue recolocado en el carril derecho, manteniéndose abierto el izquierdo, mientras el servicio de mantenimiento instalaba señalización con conos entre los kilómetros 268 y 260 para advertir a los conductores hasta la retirada definitiva del vehículo. En esos momentos también se permitió ya la circulación en sentido Badajoz.

Mientras concluyen las labores de retirada y limpieza, el aviso para los conductores es claro, extremar la precaución, respetar la señalización provisional y reducir la velocidad al aproximarse al punto afectado. En siniestros con vehículos pesados cruzados o parcialmente inmovilizados, el mayor riesgo no siempre está solo en el impacto inicial, sino en los alcances posteriores o en maniobras bruscas de quienes llegan a la zona sin anticiparse a tiempo. Por eso, la combinación de balizamiento, control policial y prudencia al volante resulta decisiva hasta que la autovía recupere por completo la normalidad.