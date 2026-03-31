Iglesias y ermitas se unen al toque de campanas promovido por el Movimiento Rural Cristiano en defensa del territorio

El Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica ha promovido para este martes, un gesto simbólico con fuerte carga de memoria y de denuncia. Se trata de animar a iglesias y ermitas a realizar un toque de campanas a las 12:00 horas, una propuesta que impulsa con la finalidad de visibilizar la situación del medio rural y reclamar un futuro para los pueblos. La iniciativa se acompaña de concentraciones pacíficas y de la lectura de un manifiesto en defensa del territorio, en una convocatoria que enlaza con las movilizaciones de la llamada España vaciada y que pone el foco en problemas como la despoblación, el envejecimiento o la pérdida de servicios. La Diócesis de Coria-Cáceres ha respaldado expresamente la propuesta y ha animado a las parroquias a sumarse.

Las campanas tienen un objetivo simbólico

Desde el propio movimiento se subraya que las campanas no se eligen al azar. Han sido durante siglos un elemento central en la vida de los pueblos convocando celebraciones religiosas, juntas vecinales, avisos de peligro y momentos importantes de la vida comunitaria. Precisamente por eso, el gesto quiere funcionar como una llamada de atención y, al mismo tiempo, como un signo de esperanza. La convocatoria coincide además con el séptimo aniversario de la Revuelta de la España Vaciada, un dato que varias diócesis han incorporado a sus llamamientos de estos días.

El apoyo eclesial a la iniciativa se ha concretado también en la carta dirigida por el obispo, monseñor Jesús Pulido Arriero, a las parroquias de la diócesis, en la que invita a participar como "signo de solidaridad, compromiso y acompañamiento" a las comunidades rurales. La Vicaría de Evangelización y Pastoral ha valorado positivamente esta implicación de la iglesia en los problemas reales de los pueblos, en coherencia con la doctrina social y con los documentos de la Iglesia en España que insisten en la necesidad de cuidar el mundo rural, su cultura y sus habitantes.

La congregación busca una iglesia más participativa en el mundo rural

Detrás de esta convocatoria está un movimiento con larga trayectoria. El Movimiento Rural Cristiano (MRC) se define en su propia web como una realidad formada por hombres y mujeres que viven en el mundo rural y que quieren formarse y trabajar con otras personas para mejorar la vida en sus pueblos. Su planteamiento combina fe, reflexión compartida y compromiso social en el territorio. Además, forma parte de la Acción Católica especializada, es decir, de esa rama de la Acción Católica que orienta su trabajo a ambientes concretos, en este caso el medio rural. La propia Acción Católica General señala que esta modalidad de movimientos especializados se dirige precisamente a realidades específicas como el mundo obrero, estudiantil o rural.

La actividad del MRC sigue muy viva. A comienzos de marzo celebró en Toledo su LVII Asamblea General ordinaria, donde militantes y representantes reflexionaron sobre una iglesia más participativa en el mundo rural y sobre la necesidad de seguir comprometidos con la realidad de los pueblos. Esa continuidad organizativa muestra que no se trata de una plataforma improvisada para una protesta puntual, sino de una estructura con recorrido, arraigo y una visión sostenida sobre los problemas del territorio.

La convocatoria del toque de campanas encaja así en una línea de trabajo más amplia. El mensaje de fondo es que mejorar la vida en los pueblos no depende solo de la nostalgia o del apego sentimental al territorio, sino de decisiones concretas sobre servicios públicos, infraestructuras, oportunidades y desarrollo sostenible. El gesto de hacer sonar las campanas quiere recordar precisamente eso, que el mundo rural sigue vivo, que tiene voz y que no está dispuesto a resignarse al silencio.