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Semana Santa Trujillo

Trujillo revive en Lunes Santo una de las estampas más solemnes de su Semana Santa

La salida del Cristo de la Fe desde Santa María la Mayor volvió a congregar a cofradías y vecinos en el recorrido hasta el templo de San Francisco

El Cristo de la Fe durante el Vía Crucis de Trujillo

El Cristo de la Fe durante el Vía Crucis de Trujillo / SERGIO HERGUIJUELA

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

La noche del Lunes Santo volvió a dejar en Trujillo una de las escenas más representativas y sobrecogedoras de su Semana Santa. Pasadas las nueve, las puertas de la iglesia de Santa María la Mayor se abrían para dar salida al Cristo de la Fe, imagen que presidió un año más el Vía Crucis penitencial por la zona monumental de la ciudad, en un acto cargado de sobriedad, devoción y profundo sentido religioso.

Acompañando a la imagen estuvieron las distintas cofradías de Trujillo, integradas en la Junta de Cofradías, que participaron en este acto mariano y penitencial con el recogimiento que caracteriza esta cita. Pese a las bajas temperaturas de la noche, fueron muchas las personas que quisieron acercarse hasta la plazuela de Santa María para presenciar la salida del cortejo, confirmando una vez más el arraigo que esta celebración mantiene entre los trujillanos.

Los primeros en portar a Jesús crucificado fueron los cofrades del Perdón, encargados también de dar lectura a la primera estación del Vía Crucis ante la puerta principal de Santa María la Mayor. A partir de ese momento, el relevo entre las diferentes cofradías de la ciudad fue marcando el desarrollo del recorrido, tanto en el porte de la imagen como en la lectura de las distintas estaciones, en una muestra conjunta de fe y participación.

Jóvenes y mayores acompañaron un año más este itinerario procesional, que condujo al Cristo de la Fe hasta el templo de San Francisco atravesando las calles de la Villa trujillana. El tránsito por este entorno histórico, entre plazas, muros centenarios y rincones de hondo valor patrimonial, volvió a aportar una dimensión especial a una celebración que encuentra precisamente en ese marco uno de sus rasgos más singulares.

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El silencio, la oración y la solemnidad marcaron el paso de la comitiva durante toda la noche, en un acto que, lejos de perder fuerza con el tiempo, continúa consolidándose como uno de los momentos más significativos del Lunes Santo en Trujillo. La respuesta del público y la implicación de las hermandades volvieron a poner de manifiesto la vigencia de una tradición que forma ya parte inseparable de la identidad de la Semana Santa trujillana.

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