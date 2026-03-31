El Valle del Jerte prepara su V Feria Multisectorial: cita clave para empresas y autónomos

El Valle del Jerte volverá a citarse con su tejido empresarial el próximo otoño. En el marco de esta celebración se sitúa la reunión mantenida este lunes entre el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presidente de la Asociación Empresarial del Valle del Jerte (Asevaje), Cándido Sánchez, en un encuentro en el que ambas partes abordaron la organización de una cita que aspira a consolidarse como escaparate comarcal para empresas, autónomos y nuevos proyectos. Morales subrayó que se trata de una iniciativa que "contribuye al desarrollo económico y social del territorio" y defendió que la feria "pone en valor a la ciudadanía", al ser los propios empresarios y empresarias del valle quienes muestran sus servicios.

Una cita para visibilizar el músculo empresarial de la comarca

La feria reunirá a negocios de sectores muy diversos, desde la hostelería y el turismo hasta los servicios y las actividades emergentes, con una programación que, además del contenido expositivo y comercial, incluirá conciertos y propuestas como una comida solidaria. La idea, según trasladan los promotores, es que el evento funcione a la vez como punto de encuentro económico y social, pero también como una herramienta útil para que las pequeñas y medianas empresas del Jerte ganen visibilidad, generen ventas y afiancen su relación con la población de la comarca. Ese objetivo enlaza con la filosofía que ASEVAJE viene defendiendo desde su creación: impulsar el consumo local, reforzar la economía circular y evitar que vecinos y vecinas tengan que buscar fuera servicios que ya existen dentro del valle.

La trayectoria del certamen muestra precisamente esa voluntad de continuidad. La propia asociación recoge en su archivo la I Feria Multisectorial del Valle del Jerte en 2022, mientras que en 2023 presentó la segunda edición como un evento empresarial de referencia para conectar a pymes, emprendedores y comunidad. En 2024 se celebró la III Feria Multisectorial en Navaconcejo, y en 2025 Asevaje ya hablaba de una cuarta edición, prueba de una evolución sostenida que desemboca ahora en la quinta convocatoria. Más que una actividad aislada, la feria ha ido asentándose como una herramienta estable de dinamización económica en una comarca donde el comercio, la hostelería, el turismo y los servicios necesitan cada vez más espacios propios de promoción conjunta.

La feria destaca la importancia de respaldar iniciativas rurales

Detrás de la organización está ASEVAJE, la Asociación Empresarial del Valle del Jerte, que se define como la única asociación empresarial multisectorial de ámbito comarcal. En su página oficial explica que fue fundada por empresarios y autónomos del territorio y que entre sus fines figuran la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses comunes de sus socios. La entidad cuenta actualmente con cerca de un centenar de asociados, una cifra que da idea de la variedad del tejido productivo al que representa y que incluye empresas de comercio, turismo, industria, construcción, hostelería, marketing, salud o servicios personales. A ello suma líneas de trabajo centradas en la formación, la intermediación ante la administración, la firma de convenios y la generación de sinergias entre negocios del valle.

La Diputación de Cáceres se reúne con Asevaje por la V Feria Multisectorial del Valle del Jerte. / Cedida a El Periódico

La Diputación de Cáceres ha acompañado además la evolución de esta feria en los últimos años. Ya en 2025 el propio organismo provincial habló de su compromiso "un año más" con la Multisectorial del Valle del Jerte y defendió la importancia de respaldar iniciativas nacidas del empresariado rural, subrayando que sirven también para mostrar a quienes llegan de fuera la oferta de la comarca. Ese respaldo encaja en una estrategia más amplia de apoyo al emprendimiento y a la actividad económica en el medio rural. La institución provincial ha lanzado este año el programa 'En mi pueblo emprendí', presentado como base de un Modelo Provincial de Emprendimiento, y mantiene además la plataforma Diputación Impulsa, orientada a ofrecer orientación, asesoramiento, formación, conexión con el territorio e instrumentos de apoyo financiero a personas y proyectos empresariales en la provincia.

La V Feria Multisectorial del Valle del Jerte se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre, en una celebración que se perfila como algo más que un recinto con expositores. La organización la plantea como una defensa práctica del comercio de proximidad y de la capacidad de la comarca para generar oportunidades desde dentro. En un territorio acostumbrado a proyectarse hacia el exterior por sus recursos turísticos y agrícolas, el evento busca también poner el foco en otro activo menos visible, pero decisivo. Esto es una red empresarial diversa que quiere ganar tamaño, mercado y reconocimiento sin perder su raíz local. En el fondo, la apuesta compartida por Asevaje y la Institución Provincial es precisamente convertir la feria en una herramienta útil para fijar actividad, reforzar vínculos y recordar que en el Valle del Jerte también "se emprende, se innova y se construye comarca desde la empresa".