Buscan a un hombre de 74 años desaparecido de un campamento de Jarandilla de la Vera esta madrugada

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a José Antonio, un hombre de 74 años cuya desaparición se produjo durante noche de este viernes en Jarandilla de la Vera.

Según la información facilitada, el aviso se recibió sobre las 00.05 horas, después de que se comprobara que el varón, que se encontraba alojado en un campamento de la localidad junto a otras personas, había salido de manera momentánea del recinto y no hubiera regresado después.

El desaparecido mide en torno a 1,75 metros, tiene complexión delgada y, en el momento de su desaparición, vestía un chaleco verde y podría llevar gorra. Además, presenta dificultades tanto para comunicarse como para desplazarse, lo que ha incrementado la preocupación y la urgencia del operativo.

Dispositivo

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se ha desplegado un dispositivo en el que participan varias patrullas de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local. Los agentes han trabajado de forma ininterrumpida durante toda la noche y continúan este viernes peinando la zona para tratar de dar con su paradero.

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Las fuerzas de seguridad solicitan la colaboración ciudadana y piden que cualquier dato que pueda resultar útil para la localización de esta persona se comunique de inmediato al teléfono 062 de la Guardia Civil.