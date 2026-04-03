Museos, restaurantes y procesiones: Casar de Cáceres ofrece una escapada completa en Semana Santa

Casar de Cáceres amanece este Viernes Santo en el corazón de su Semana Santa, después de haber dejado atrás los primeros desfiles del calendario y de entrar ya en el tramo más intenso de una celebración que se prolonga del 29 de marzo al 5 de abril. El municipio abrió la programación el pasado Domingo de Ramos con la Procesión de la Burrina, continuó el Miércoles Santo con el Vía Crucis del Cristo de la Peña y vivió ayer la Procesión de la Pasión, conocida popularmente como la procesión de los hombres. A partir de hoy, la atención se desplaza hacia las dos salidas del Viernes Santo y hacia el Encuentro del domingo, que pondrá el cierre a la semana.

Una Semana Santa para ver y también para pasear

La jornada de hoy reúne dos de los momentos más sentidos de la Semana Santa casariega. A las dos del mediodía saldrá desde la ermita de la Soledad la Procesión del Santo Entierro, uno de los desfiles más arraigados de la localidad. En torno a las nueve de la noche, comenzará desde el mismo templo la Procesión del Silencio, conocida también como la procesión de las mujeres, que recorrerá calle Iglesia, calle Santo, Larga Alta y avenida de la Constitución antes de regresar a la ermita, donde la tradición local sitúa el final junto a la hoguera y la salve. El ciclo concluirá el Domingo de Resurrección con la Procesión del Encuentro, fijada a las 11:45 horas entre la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y la ermita de los Mártires.

La cita religiosa ofrece además un buen pretexto para redescubrir el casco urbano. Quien se acerque estos días a Casar de Cáceres puede encontrar, a pocos minutos de los recorridos procesionales, varios de los espacios patrimoniales más representativos del municipio. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción destaca por conservar en su interior un retablo mayor de finales del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural. La ermita de la Soledad, tan ligada al Viernes Santo, aparece descrita como un edificio del siglo XVII con decoración exterior en esgrafiado. La ermita de los Mártires, vinculada al Encuentro del domingo, forma parte también de ese conjunto de siete ermitas que da personalidad religiosa al pueblo.

Museos y rincones con identidad propia

Más allá de los templos, la visita puede completarse con dos paradas muy ligadas a la identidad local. El Museo del Queso, situado en Barrio Nuevo Bajo, ofrece un recorrido por la historia y la elaboración de la Torta del Casar y se ubica, además, en una casa típica casareña rehabilitada para ese uso. A las afueras del municipio, la Casa de los Pinotes funciona como Centro de Interpretación de Vías Pecuarias, muy vinculada al paso de la Cañada Real Soriana Occidental y al mundo de la trashumancia. Junto a ellos, la Plaza de España, la Casa del Pósito, la antigua estación de autobuses o la propia arquitectura popular de la calle Larga ayudan a entender el perfil histórico de una localidad muy próxima a Cáceres, pero con un carácter propio muy marcado.

El ambiente de estos días se deja sentir también en la hostelería del centro. Entre los establecimientos situados en el casco urbano figuran Bar El Siglo, en la Plaza de España; Restaurante Majuca, en Larga Alta, 5; además de Cheese Bar La Ronda, Cupcake’s Café, Bar El Albergue, Café-Bar El Ejido, Pizzería La Tavola o Ultrella, opciones muy útiles para hacer una pausa entre una procesión y otra o seguir el movimiento de la calle en las horas centrales del día.

Para quienes decidan pasar la noche, la oferta local incluye referencias como los Apartamentos Barbancho, la Casa Rural La Encarnación, el Hostal Las Encinas y el albergue municipal, que según la información turística dispone de 22 camas-literas, además de cocina y servicios básicos para peregrinos y visitantes. Son opciones que permiten convertir la Semana Santa en una escapada de fin de semana, con tiempo para asistir a las procesiones y conocer con calma el municipio.

El interés de la Semana Santa de Casar de Cáceres no reside solo en los desfiles. Está también en la manera en que esos actos ordenan la vida del pueblo durante varios días, entre templos, calles largas, bares llenos y visitantes que aprovechan para acercarse a su patrimonio. Vista desde este Viernes Santo, la celebración funciona casi como una invitación doble, a participar en los momentos de mayor recogimiento y a mirar el municipio más allá de la procesión. Entre el silencio de esta noche y la alegría del domingo, Casar de Cáceres encara así sus horas más significativas.