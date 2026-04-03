El Empalao de Valverde de la Vera, un rito insólito

El Empalao se puede decir que, para esta sociedad actual de prisas e inmediatez, es un rito insólito, chocante quizás para hoy en día, por lo diferente. Un ritual que ha perdurado en la noche de los tiempos. Una tradición milenaria quizás anterior a la propia Semana Santa y al sentido cristiano.

El Empalao es el rito que simboliza la vida misma, en un mundo lleno de limitaciones, opresión y dificultades, pero que seguimos luchando en busca de nuestra liberación. Esa lucha para liberarnos de las cuerdas que nos tienen maniatados, sin libertad, con ansias de ser libres y caminando descalzos con el objetivo de alcanzar una manda, esa que nos obliga a sortear los obstáculos del camino, haciendo nuestro propio viacrucis personal. Para los Valverdanos El Empalao representa su propia forma de ser e interpretar la vida, su manera de caminar y de querer seguir adelante.

Es un rito con dos aspectos fundamentales: el de la ofrenda, que es personal, voluntaria, libre y secreta, a la vez que muy familiar. El otro aspecto, ya desvirtuado por el tiempo y secundario es el guerrero.

El rito está perfectamente estructurado, con unas fases concretas y bien diferenciadas:

1.- Preparación personal interior

2.- Unas ropas características. Que son el alma del rito: Enagua de mujer, la estola, el velo, el timón que se abraza, la soga que lo ata, las espadas en forma de V en señal de victoria no de luto, la Corona símbolo triunfo, de pasion y las vilortas, seña sonora de identidad, la música de El Empalao.

3.- El vestido por manos expertas, para que todo encaje sobre el torso y los brazos desnudos.

4.- El recorrido, regulado pero diferente para cada Empalao, por la salida y llegada.

5.- La vuelta a casa y el desvestido, el abrazo de los familiares y la alegría y emoción de todos.

Todo el ritual gira en torno a tres figuras:

El Empalao, figura central del rito, siempre hombres, siempre de blanco, siempre descalzos.

El Cirineo, su hermano de luz, quien le ilumina y le cubre las espaldas.

La Nazarena, mujer que hace su manda, descalza, con la cruz al hombro, con su túnica malva, su corona de espinas y su velo negro.

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En el recorrido cuando se cruzan se arrodillan y se muestran respeto, sabedores de lo que están pasando, de lo que están haciendo en esa madrugada del jueves al viernes santo en Valverde de la Vera, donde en rumor del agua de las regueras de sus empedradas calles, enmudece con el tintineo de las vilortas.