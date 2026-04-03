La Guardia Civil refuerza la búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera

La Guardia Civil mantiene activo y ha reforzado este viernes el dispositivo de búsqueda para localizar a José Antonio, un hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera. Numerosos agentes de distintas unidades y especialidades continúan trabajando sobre el terreno, con batidas en diferentes zonas del entorno, con el objetivo de dar con su paradero o recabar cualquier indicio que permita avanzar en la investigación.

Según la información facilitada, el aviso de su desaparición se recibió a las 00.05 horas, una vez se comprobó que el varón, que se encontraba alojado en un campamento de la localidad junto a otras personas, había salido de forma momentánea del recinto y no había regresado.

Desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil ha reforzado los efectivos desplegados en la zona con la incorporación de numerosas patrullas y agentes de unidades especializadas. En el operativo colaboran también la Policía Local de Jarandilla de la Vera, así como voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, todos ellos coordinados bajo la dirección de la Guardia Civil.

Batiendo el entorno

Los participantes en el dispositivo están batiendo distintas áreas del entorno para tratar de localizar al desaparecido o hallar cualquier pista que ayude a esclarecer su recorrido y su posible paradero.

José Antonio mide alrededor de 1,75 metros, tiene complexión delgada y, en el momento de su desaparición, vestía un chaleco verde y podría llevar gorra. Además, presenta dificultades tanto para comunicarse como para desplazarse, una circunstancia que ha incrementado la preocupación y la urgencia de las labores de búsqueda.

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La Guardia Civil mantiene su llamamiento a la colaboración ciudadana y solicita que cualquier información que pueda ser de utilidad para localizar a esta persona se comunique de inmediato al teléfono 062.