Guadalupe ha recuperado uno de esos lugares que formaban parte de la memoria sentimental del pueblo. El hotel Atalaya, durante años cerrado pese a haber sido una referencia local, sobre todo en los meses de verano, ha vuelto a abrir sus puertas de la mano de una familia de la localidad que ha decidido convertir su reapertura en un proyecto de vida compartido. Al frente de esta nueva etapa está un equipo completamente distinto al que impulsó el establecimiento en sus inicios, pero que parten desde el primer momento con la idea clara de mantener el nombre histórico del negocio y "conservar el vínculo emocional" que el inmueble seguía despertando entre vecinos y visitantes.

Un nombre con historia a cargo de un equipo renovado

Amanda Blanco, encargada de la gestión de redes sociales, explica que detrás del proyecto están sus padres, quienes ahora son los encargados del hotel. Francisco Manuel Blanco era trabajador de la funeraria que gestiona los tanatorios de Guadalupe y Logrosán, y María Guadalupe Delgado, responsable de la floristería local y también vinculada a la gestión del alojamiento rural 'El Rincón de la Pernila'. Junto a ellos se han implicado el hermano de Amanda, Francisco Javier Blanco, electricista autónomo; su pareja, Aitor Pascual, con experiencia previa como camarero y quien ahora es el encargado de la cafetería en el hotel; además de Elena, quien es la recepcionista del hotel. Entre todos han levantado una iniciativa que, más allá del negocio, entienden como una forma de "volver a estar juntos como familia".

El hotel Atalaya: la reapertura de un clásico de Guadalupe que apuesta por la gastronomía local / Cedida a El Periódico Extremadura

La decisión de conservar el nombre de Atalaya no fue casual. La familia consideró que "formaba parte de la historia del lugar" y de la identidad que el establecimiento había tenido en Guadalupe y en la comarca. Además, entendían que el propio nombre "encajaba de lleno con la ubicación" del hotel, situado en un punto elevado desde el que se contempla el pueblo y buena parte del paisaje que lo rodea. Mantenerlo era, en su opinión, "una manera de respetar la esencia del lugar" sin renunciar a imprimirle una nueva forma de trabajar y de entender la hostelería.

La apertura llega tras hacer frente a muchos obstáculos

La apuesta llegó después de una larga negociación con la propiedad, que terminó facilitando el alquiler del inmueble con opción de compra. La familia vio en ese momento una oportunidad excepcional para emprender en el pueblo, apoyándose en la experiencia previa de María Guadalupe y Francisco Manuel en el sector turístico y en el conocimiento de la demanda real de alojamiento que existe en Guadalupe. También influyó el "deseo de regresar a las raíces". Amanda recuerda que tanto ella como su pareja habían tenido que salir de Extremadura para trabajar y que este proyecto les ha permitido volver.

La reapertura, sin embargo, no ha sido sencilla. El hotel llevaba años cerrado y, aunque la propiedad había acometido una modernización previa, seguían pendientes muchas mejoras. La cocina, por ejemplo, no existía como tal y la cafetería y el comedor carecían de equipamiento, lo que ha obligado a realizar una "inversión importante de tiempo y dinero". A eso se han sumado dificultades añadidas, desde problemas de conexión a internet por la ubicación del inmueble hasta humedades, incidencias en la terraza provocadas por el viento o la imposibilidad de cubrir la vacante de cocina, una carencia especialmente sensible en un entorno rural donde "la falta de mano de obra en hostelería se nota todavía más".

Pese a ello, la familia ha renovado por completo el mobiliario de habitaciones, recepción, salón social, cafetería, terraza y cocina, y ha adaptado el negocio a nuevas normativas y herramientas tecnológicas, incorporando incluso carta digital y sistema de pedidos para recoger. Mientras tanto, María Guadalupe ha asumido la parte de cocina para ofrecer cenas más elaboradas, además del servicio de desayunos que coordinan Aitor y Fran.

Se trata de una propuesta distinta para Guadalupe

La familia defiende qu el Atalaya aporta algo diferente a la oferta actual del municipio. Destacan su parking privado y gratuito, la comodidad de acceso a las habitaciones sin necesidad de escaleras, las terrazas de los cuartos superiores, las vistas al monasterio y al entorno, y una terraza amplia que consideran uno de los grandes atractivos del establecimiento. A ello suman una oferta gastronómica "sencilla pero variada", con precios contenidos y pensada "tanto para visitantes como para vecinos".

Desde la inauguración, la acogida ha sido, según relatan, "muy positiva". Muchos clientes llegan contando recuerdos vinculados al antiguo Atalaya, un lugar que durante años fue pionero en Guadalupe por disponer de un parque al aire libre y un espacio seguro para que jugaran los niños mientras los adultos compartían tiempo en la terraza. Ese caudal de memoria, aseguran, "les da fuerza para seguir adelante". Aunque reconocen que ha acudido menos gente de la esperada en los primeros meses, confían en que la primavera y la mejora del contexto turístico ayuden a consolidar un proyecto con el que aspiran no solo a sostener un negocio, sino a devolver actividad, movimiento y un pedazo de historia a Guadalupe.