Rescatan a un senderista herido tras sufrir una caída en una garganta de Losar de la Vera

Los bomberos de la Diputación Provincial de Cáceres rescataron en la tarde de este viernes a un excursionista que sufrió una caída y se lesionó un tobillo en la Garganta de Vadillo, en el término municipal de Losar de la Vera, en Cáceres.

En el operativo intervinieron efectivos del parque del SEPEI de Jarandilla de la Vera, con el apoyo de bomberos del parque de Plasencia y del jefe de parque de esta localidad. El aviso se recibió a las 16.45 horas, según la información facilitada por la Diputación de Cáceres.

Momento del rescate. / Diputación de Cáceres

Este rescate se produce además en una jornada marcada por la búsqueda de un hombre de 74 años que desapareció la pasada noche de un campamento de la localidad, donde se mantiene un importante dispositivo coordinado por la Guardia Civil para tratar de localizarlo.

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Los bomberos actuaron para auxiliar al senderista herido en esta zona natural de la comarca de La Vera, mientras continúa el despliegue de los equipos movilizados en el municipio.