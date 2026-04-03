Trujillo celebra la Misa en la Cena del Señor con el tradicional lavatorio de los pies

La iglesia de San Martín de Tours celebró en la tarde del Jueves Santo la solemne Misa en la Cena del Señor, una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico y con la que la Iglesia inició el Triduo Pascual. La eucaristía estuvo presidida por el párroco D. Juan Carlos Milla y concelebrada por D. José Conde, mientras que el acompañamiento musical corrió a cargo de las religiosas de Porta Coeli.

Uno de los momentos más destacados de la celebración fue el tradicional lavatorio de los pies, signo profundamente unido al Jueves Santo. En esta ocasión, doce feligreses trujillanos subieron al altar, al presbiterio, donde el párroco les lavó los pies como gesto simbólico que recordó el pasaje evangélico de la Última Cena, cuando Jesucristo lavó los pies a sus discípulos. Este rito se celebra en este día porque expresa de manera visible el mandamiento del amor, la humildad y la vocación de servicio que Cristo dejó a los suyos antes de su Pasión. Además, el Jueves Santo se conmemora también la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial, pilares fundamentales de esta jornada litúrgica.

En su homilía, D. Juan Carlos Milla centró su reflexión en la imagen de la mesa como símbolo de la vida cristiana. Recordó que los cristianos son “una familia de mesa”, llamada a reunirse en torno al altar, donde se hace presente el sacrificio de Cristo y del que se alimenta el pueblo de Dios. En esta línea, subrayó que Jesús, sabiendo lo que iba a suceder al día siguiente, quiso sentarse a la mesa con los suyos y amarlos “hasta el extremo”, anticipando en la Cena el misterio de su entrega en la cruz.

El celebrante destacó también el don inmenso de la Eucaristía, presencia real de Jesucristo entregado por amor, así como el don del sacerdocio, confiado a los apóstoles para hacer presente ese misterio a lo largo del tiempo. Por ello, pidió a la comunidad cristiana que rezara por sus sacerdotes, que los cuidara y los ayudara a vivir con fidelidad la misión recibida, de manera que su ministerio estuviera siempre configurado con el amor sacerdotal de Cristo.

Del mismo modo, explicó que el gesto del lavatorio de los pies manifestó un amor que se hacía servicio, capaz de ponerse de rodillas para sanar divisiones, curar heridas y fortalecer la unidad entre los hermanos. D. Juan Carlos animó a los fieles a vivir aquellos días santos desde la entrega, la fraternidad y la disponibilidad hacia los demás, recordando el mandato de Jesús: “Amaos unos a otros como yo os he amado”.

Al término de la eucaristía, el Santísimo Sacramento quedó reservado en el monumento instalado en la capilla de las Ánimas de la iglesia de San Martín de Tours, donde permanecerá para la adoración de los fieles hasta el día de Pascua, tras la celebración de la Vigilia Pascual.

La parroquia de San Martín de Tours volvió a vivir así una de las celebraciones más hondas y emotivas de la Semana Santa, en la que la Iglesia contempla a Cristo que se entregó en la Eucaristía, que instituyó el sacerdocio y que enseñó, desde la humildad del servicio, el camino del amor fraterno.

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