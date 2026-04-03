Valverde de la Vera se llena de silencio: así es la íntima y sobrecogedora tradición de Los Empalaos en Semana Santa

En la madrugada del Jueves al Viernes Santo, cuando la mayoría de las procesiones ya han terminado en otros puntos de España, las calles de Valverde de la Vera comienzan a llenarse de silencio. No hay horarios fijos, ni cortejos organizados, ni cofradías que marquen el ritmo. Solo figuras anónimas que emergen de la oscuridad: son los empalaos, protagonistas de una de las tradiciones más sobrecogedoras y personales de la Semana Santa española.

“La idea que tengamos de procesión hay que olvidarla”, explica Noelia Mayero, responsable de Turismo del Ayuntamiento. “Aquí todo es individual. El empalao hace una promesa, se viste en su casa rodeado de sus íntimos, decide a qué hora sale, hace su recorrido y vuelve. Y ahí termina todo”.

Sin organización ni normas colectivas

A diferencia de otras celebraciones, en Valverde no existe inscripción, listado ni control previo. Hasta que no llega esa noche, nadie sabe cuántos empalaos recorrerán el pueblo. “Puede haber seis, diez o veinte. Incluso alguno puede pasar desapercibido”, señala Mayero.

Un empalao. / Toni Gudiel

Cada participante gestiona su propia penitencia: desde quién le viste —una tarea especializada que requiere experiencia— hasta el momento exacto en el que inicia su recorrido. “No puede vestirte cualquiera. Las sogas tienen que quedar tensas, pero permitiendo la respiración. Hay que evitar rozaduras. Por eso hay pocas personas que sepan hacerlo bien”, añade.

El recorrido, aunque inspirado en un vía crucis, tampoco está fijado. Cada empalao parte desde su casa o la de un familiar y decide libremente las calles que recorrerá, creando itinerarios únicos que pueden cruzarse en cualquier punto del municipio.

El encuentro

Ese carácter individual da lugar a uno de los momentos más intensos de la noche: el encuentro entre empalaos. Cuando dos coinciden en una calle, se arrodillan frente a frente en silencio.

“Es un momento de comunión entre ellos. No hace falta que hablen. Es una forma de decir: sé por lo que estás pasando”, explica Mayero. Amigos, desconocidos o incluso personas enfrentadas durante el año comparten ese instante de respeto absoluto.

Momento de encuentro en la penitencia. / Toni Gudiel

Si el encuentro es el instante más visible, el más emotivo ocurre lejos de la mirada pública. El desvestido, realizado en el ámbito doméstico, marca el final de la penitencia.

“Allí le quitan las cuerdas, le hacen friegas y llega el abrazo con la familia. Es un momento muy intenso, porque simboliza que ha cumplido su promesa”, relata Mayero. Este acto, reservado a los más cercanos, refuerza el carácter íntimo de toda la tradición.

Una indumentaria única y cargada de simbolismo

El empalao recorre las calles descalzo y en silencio, vestido con una indumentaria que lo convierte en una figura inconfundible. De cintura para abajo lleva una saya blanca, mientras que el torso queda envuelto por una soga de esparto que actúa como un corsé, subiendo hasta el pecho y continuando por los brazos.

Galería | Estos son los elementos de la indumentaria de un empalao / Toni Gudiel

Sobre los hombros porta un timón de arado —un madero horizontal— sujeto con las propias sogas. A la espalda, dos espadas cruzadas completan la estructura. En los brazos, las bilortas —antiguas piezas de hierro del arado— producen un sonido metálico característico al moverse, considerado el “sonido” de esta Semana Santa.

El rostro permanece cubierto por un velo blanco, coronado con espinas, lo que garantiza el anonimato del penitente.

Las mujeres, una alternativa paralela

La tradición establece que el empalao es masculino, principalmente por la exigencia física que implica la presión sobre el torso. Como alternativa, las mujeres participan como nazarenas: vestidas con túnicas, realizan también su promesa y recorrido.

Imagen de una nazareno. / Toni Gudiel

Pueden acompañar a un empalao o caminar juntas si comparten promesa, y cuando se cruzan con uno de ellos, repiten el mismo gesto de respeto: ambos se arrodillan frente a frente.

Origen incierto: entre lo cristiano y lo ancestral

El origen de Los Empalaos sigue siendo un enigma. No existen documentos que identifiquen su nacimiento ni a su primer participante. Las hipótesis son diversas: una tradición puramente cristiana vinculada al sacrificio y la penitencia; un posible rito prerromano de iniciación; un acto relacionado con la fertilidad de la tierra, por el uso de aperos agrícolas; o incluso un simbolismo asociado a la fertilidad humana, por el uso de vestimenta femenina. “Puede ser todo, una mezcla o ninguno. No hay certeza”, reconoce.

Detrás de cada empalao hay una historia personal. La promesa suele estar ligada a momentos críticos: enfermedades, situaciones límite o peticiones desesperadas. “Cuando se cumple, hacer el recorrido es una forma de devolver ese favor. Es una liberación”, explica. En muchos casos, ni siquiera los familiares conocen el motivo de la promesa hasta que termina la penitencia.

Sin horarios, sin organización formal y sin espectáculo, Los Empalaos de Valverde de la Vera se mantienen como una de las expresiones más puras de religiosidad popular en España.

En la oscuridad de la madrugada, cada figura que avanza lentamente por las calles no forma parte de un desfile, sino de una historia personal. Una promesa cumplida en silencio, donde la fe se vive sin intermediarios y donde el pueblo entero, aunque no lo vea todo, sabe que algo profundo está ocurriendo.