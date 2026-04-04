La cabeza-altar de Perales del Puerto: un enigma arqueológico que conecta con el mundo céltico y rituales

En Perales del Puerto, en pleno paisaje de dehesa de la Sierra de Gata, pervive una de esas piezas que obligan a mirar el territorio con otra profundidad. Se trata de la llamada cabeza-altar o ídolo-altar de la Dehesa de Arriba, una roca granítica trabajada con rasgos zoomorfos que recuerda a una serpiente o a un anfibio y que presenta en su parte superior una pileta o cavidad conectada por un canal con la zona frontal. Ese diseño ha llevado a distintos investigadores a relacionarla con libaciones o derrames rituales en un espacio de culto al aire libre. El arqueólogo Antonio González Cordero la estudió en 2018 como una pieza singular dentro de las tradiciones prerromanas supervivientes en Extremadura, y planteó la hipótesis de que pudiera representar a una divinidad indígena local, más tarde reinterpretada en época romana.

Cabeza, altar y santuario rupestre

La escultura no es un descubrimiento reciente, aunque su divulgación científica sí lo sea relativamente. En los primeros estudios sobre la pieza se estima que esta ya alcanzaba los treinta años antes de 2018, pero que durante mucho tiempo no llegó a difundirse por la dificultad de encajarla con seguridad en un repertorio escultórico concreto. Esa cautela ayuda a entender también por qué alrededor del altar persisten todavía zonas de sombra. No hay una datación cerrada ni una lectura unánime, pero sí un consenso básico sobre su extraordinaria singularidad dentro del patrimonio arqueológico serragatino.

La descripción técnica de la pieza refuerza esa lectura ritual. En la pieza se puede diferenciar una pileta redondeada en la parte superior de la cabeza, un canal rectangular para evacuar líquidos y una configuración frontal con ojos en relieve, hocico circular y una hendidura a modo de boca. A ello se suman unos pliegues posteriores que intensifican su apariencia animal. A partir de esos elementos, los investigadores la han relacionado con el fenómeno de las "cabezas cortadas" del mundo céltico y con la existencia probable de un santuario en ese enclave, donde habrían tenido lugar ceremonias de carácter litúrgico. No obstante, hay que puntualizar que se trata de una hipótesis plausible, no de una conclusión definitiva.

Un enclave integrado en el paisaje histórico de Perales

El valor del monumento no se entiende aislado, sino dentro de un entorno con más capas patrimoniales. El callejero turístico oficial de Perales del Puerto destaca entre los puntos de interés del municipio los restos de la ermita de Nuestra Señora de la Peña, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Fuente Honda, la piscina natural y el paso por senderos como el GR 10 y el PR-CC 183. Ese mismo plano subraya además la importancia de la dehesa como paraje característico del término. De hecho, el estudio arqueológico sobre la cabeza-altar apunta también a una posible cristianización posterior del lugar sagrado, al sugerir que la memoria del culto pagano pudo ser combatida con la implantación de un edificio religioso cercano.

Aunque el ídolo-altar no figura como un recurso turístico masivo señalizado al modo convencional, sí puede incorporarse a una visita cultural más amplia por el municipio y su entorno. El mapa turístico sitúa los senderos GR 10 y PR-CC 183 como ejes para recorrer el paisaje local, mientras que la subida a los restos de la ermita de la Peña se ha consolidado como uno de los paseos más reconocibles del término. A ello se suma el interés etnográfico y natural de la dehesa, donde el visitante puede completar la excursión con otros enclaves muy próximos del patrimonio local. En otras palabras, la cabeza-altar forma parte de un paisaje que no solo se mira, sino que también se camina.

Más que ofrecer certezas absolutas, la roca de Perales del Puerto sigue planteando preguntas. Su importancia reside precisamente ahí, en haber conservado, en plena Sierra de Gata, un vestigio que remite a formas antiguas de sacralizar el territorio. La investigación publicada por la Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura la ha sacado del anonimato erudito y la ha incorporado con mayor claridad al mapa arqueológico extremeño. Queda ahora el reto de seguir estudiándola, contextualizarla mejor y divulgarla sin banalizar su sentido, para que ese viejo altar de piedra deje de ser solo una rareza local y se afiance como uno de los testimonios más sugestivos del pasado remoto de la comarca.