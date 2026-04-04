Medios aéreos, drones y perros buscan en Jarandilla al septuagenario desaparecido en un campamento

La búsqueda de José Antonio, un hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera, continúa este sábado con un amplio dispositivo coordinado por la Guardia Civil, que ha reforzado su presencia sobre el terreno para tratar de localizarlo cuanto antes.

El aviso se recibió a las 00.05 horas del viernes, después de que se comprobara que el varón, alojado en un campamento de la localidad junto a otras personas, había salido de manera momentánea del recinto y no había vuelto.

G. C.

Desde entonces, agentes de distintas unidades y especialidades participan en las labores de rastreo, que se han intensificado con batidas en varias zonas del entorno. En el operativo colaboran la Policía Local de Jarandilla de la Vera, así como voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, todos ellos bajo la coordinación de la Guardia Civil.

En la zona están desplegados además un helicóptero, drones y perros especializados en la búsqueda de personas. También se han incorporado medios de la Diputación de Cáceres con un perro especializado.

Un agente de la Guardia Civil en las labores de búsqueda / G. C.

Los efectivos desplegados peinan diferentes áreas con el objetivo de encontrar al desaparecido o recabar alguna pista que permita reconstruir su recorrido y avanzar en su localización.

Dificultades para comunicarse

José Antonio mide aproximadamente 1,75 metros, tiene complexión delgada y, en el momento de su desaparición, vestía un chaleco verde y podría llevar gorra. Además, presenta dificultades tanto para comunicarse como para desplazarse, una circunstancia que ha incrementado la preocupación en torno a su desaparición.

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Sigue el operativo de búsqueda / G. C.

La Guardia Civil mantiene el llamamiento a la colaboración ciudadana y pide que cualquier dato que pueda resultar útil para localizar a esta persona se comunique de inmediato al teléfono 062.