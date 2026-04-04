Madrugar es clave: la guía para no perderse el Domingo de los Tiros en Zarza la Mayor este domingo

Zarza la Mayor volverá a vivir este domingo una de sus jornadas más singulares y sentidas. El municipio celebrará el Domingo de los Tiros, la fiesta con la que conmemora la Resurrección y que tiene su momento culminante en la Plazuela, donde se encuentran Jesús Resucitado y la Virgen del Castillo entre salvas de escopeta, charanga, vivas y emoción popular. El programa oficial de Semana Santa fija ese encuentro a las once de la mañana; después habrá procesión, misa cantada en San Andrés y actuación de Coros y Danzas Nuestra Señora de Sequeros en la Plaza Mayor, antes del regreso de la Virgen a su ermita.

Una tradición con meses de preparación

La fiesta no se entiende solo por lo que ocurre en unos minutos. En Zarza la Mayor se vive como una celebración de todo el pueblo, de hondo arraigo y transmitida de generación en generación. El Ayuntamiento la define como una de las grandes citas del calendario local y describe el acto central como la Reverencia. En ella, las dos imágenes llegan desde puntos distintos, la Virgen desde la ermita del Castillo y el Resucitado desde la iglesia parroquial, y confluyen en la Plazuela, donde sus mayordomos corren, se arrodillan y repiten tres veces el gesto del encuentro, acompañado por los disparos al aire y el júbilo colectivo.

Detrás del domingo grande hay además una preparación que se prolonga durante meses. Este año el consistorio ha reforzado la proyección exterior de la fiesta con su presentación oficial en el Gran Teatro de Cáceres, dentro de la campaña para lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. A ello se suma la difusión del cartel de 2026 y, ya en la víspera, los ensayos tradicionales previstos para la tarde del Sábado de Gloria tanto en la ermita del Castillo como en la parroquia de San Andrés.

La historia de la fiesta pesa tanto como su actualidad. El Domingo de los Tiros se celebra "desde tiempo inmemorial" en Zarza la Mayor, y desde el municipio subrayan su originalidad, su valor cultural y su capacidad para atraer visitantes. No en vano, el Ayuntamiento defiende que la celebración atrae cada año a cientos de visitantes, una de las razones por las que quiere reforzar su proyección turística.

La principal indicación para los visitantes es madrugar

Para quien llegue de fuera, la recomendación práctica es clara: madrugar. El momento más esperado comenzará a las once de la mañana en la Plazuela, pero la procesión arranca antes desde dos focos distintos del casco urbano y continúa después por calles muy identificadas con la celebración. La secuencia más repetida por las fuentes locales sitúa al Resucitado saliendo de San Andrés, avanzando por la calle Reverencia hasta la Plazuela, mientras después del encuentro la procesión toma las calles Concejo y Abajo. Tras ello, el Resucitado vuelve a su templo y la Virgen del Castillo inicia la subida hacia su ermita, con una nueva parada en la Plazuela antes de la despedida final.

Ese recorrido urbano permite además seguir la fiesta muy cerca de algunos de los establecimientos hosteleros más conocidos del municipio. En programas municipales de los últimos años aparecen como colaboradores locales nombres como Mesón Moreno, Restaurante Peñafiel, Bar El Cine, Bar Rocío, Bar Simón, Bar Zalama, Bar La Pista o Bar Fary, todos ellos integrados en la vida social del pueblo y útiles para hacer una pausa antes o después del paso de la procesión. Aunque las fuentes públicas consultadas no detallan en cada caso su ubicación exacta calle por calle dentro del itinerario del Domingo de los Tiros, sí permiten afirmar que forman parte del entramado hostelero habitual de Zarza la Mayor, de modo que el visitante tiene opciones para tomar algo y seguir el ambiente festivo en el casco urbano durante toda la mañana.

Quienes prefieran quedarse en el municipio o alargar la escapada disponen también de varias opciones de alojamiento en la propia localidad. Entre las más visibles figuran el Complejo Valle Grande, que se presenta como alojamiento turístico en Zarza la Mayor; las Casas Rurales Racha Rachel, con apartamentos y zona ajardinada; y el Complejo Peñafiel, que ofrece apartamentos rurales y restaurante en la Avenida de la Constitución. Son tres referencias útiles para quienes quieran vivir el Domingo de los Tiros sin depender del coche y completar la jornada con calma en el pueblo.

El domingo, además, no será el único reclamo de estos días. La programación de Semana Santa incluye la procesión de Ramos, la del Jueves Santo con Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, el Santo Entierro y la Procesión del Silencio del Viernes Santo. Y ya el martes 7 llegará la romería en honor a la Virgen de Sequeros, otro de los grandes días festivos de la localidad. En Zarza la Mayor, por tanto, la pólvora del Domingo de los Tiros no cierra la fiesta, la abre a una semana que vuelve a explicar, año tras año, una manera muy propia de vivir la Pascua.