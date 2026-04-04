Suceso
Herido grave un motorista de 51 años en una colisión entre dos motos en Losar de la Vera
El accidente, ocurrido en la EX-203, deja además un hombre de 59 años y una mujer de 61 heridos menos graves, todos trasladados al Hospital Virgen del Puerto
Un varón de 51 años ha resultado herido grave este viernes en un accidente de tráfico registrado en la carretera EX-203, en el punto kilométrico 53, a la altura de Losar de la Vera, según los datos facilitados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.
El siniestro ha consistido en una colisión entre dos motocicletas, tras la que el 112 recibió una llamada de aviso y activó de inmediato varios recursos de emergencia para atender a los afectados.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Punto de Atención Continuada de Losar de la Vera, una unidad de soporte vital básico, una unidad medicalizada de emergencias, una unidad de Cruz Roja de Jaraíz de la Vera, agentes de la Guardia Civil y el equipo de emergencia de carreteras de la EX-203.
Como consecuencia del accidente, el motorista de 51 años sufrió politraumatismos y fue trasladado en estado grave al Hospital Virgen del Puerto, en Plasencia.
Además, otras dos personas resultaron heridas de carácter menos grave: un varón de 59 años y una mujer de 61, ambos con traumatismos y trasladados igualmente al complejo hospitalario placentino.
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