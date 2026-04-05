Suceso
La búsqueda de José Antonio entra en su tercer día en Jarandilla con drones, perros y medio centenar de voluntarios
La Guardia Civil mantiene un amplio operativo para localizar al hombre de 74 años, desaparecido tras salir de un campamento de la localidad; en el dispositivo participan patrullas, el Equipo PEGASO, unidades cinológicas, Cruz Roja, Protección Civil, familiares y vecinos
La búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera, ha entrado este domingo en su tercer día con un amplio operativo coordinado por la Guardia Civil, que mantiene desplegados numerosos medios sobre el terreno para tratar de localizarlo lo antes posible.
Durante la jornada de hoy participan en el dispositivo varias patrullas de Seguridad Ciudadana, el Equipo PEGASO con drones y el Equipo Cinológico de la Guardia Civil con un perro especializado en la búsqueda de personas. A estos medios se suman efectivos de la Diputación Provincial de Cáceres, que colabora con dos perros especializados.
Asimismo, en las labores de búsqueda colaboran cerca de medio centenar de voluntarios, entre ellos vecinos de la localidad, familiares del desaparecido y efectivos de Cruz Roja y Protección Civil. Todos ellos se han organizado en varios grupos que ya trabajan sobre el terreno con el objetivo de lograr su localización.
Campamento
El aviso por la desaparición se recibió a las 00.05 horas del viernes, después de que se comprobara que el varón, alojado en un campamento de la localidad junto a otras personas, había salido momentáneamente del recinto y no había regresado.
José Antonio mide aproximadamente 1,75 metros, tiene complexión delgada y, en el momento de su desaparición, vestía un chaleco verde y podría llevar gorra. Además, presenta dificultades tanto para comunicarse como para desplazarse, una circunstancia que ha incrementado la preocupación en torno a su desaparición.
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