El Capazo, rito ancestral de Torre de Don Miguel, vuelve a encender el fuego este abril

Torre de Don Miguel volverá a mirar este fin de semana a uno de sus ritos más antiguos y singulares. Dentro de las fiestas patronales de la Santísima Virgen de Bienvenida, que este año se celebran del 5 al 13 de abril, la localidad cacereña acogerá de nuevo El Capazo, una celebración fijada para el sábado 11 de abril y reconocida oficialmente como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura desde 2022. El Ayuntamiento presenta estas jornadas como días de "tradición, devoción y convivencia", con actos religiosos, actividades culturales, música y un programa en el que este rito conserva el papel central.

Un árbol, fuego y campanos en la noche

La esencia de El Capazo permanece intacta. Según la información oficial de la fiesta, los mozos cortan un roble de unos cinco metros, lo arrastran hasta la iglesia y lo clavan frente a la puerta del templo. Horas antes de la medianoche del sábado posterior al Domingo de Resurrección, el muñidor, acompañado de tamboril y gaita, recorre las calles hasta despertar al Camuñas, personaje central del rito, cubierto con piel de macho cabrío, cencerros y el rostro ennegrecido. Después se incorpora la comitiva de capaceros, mujeres y niños, mientras los bodegueros ofrecen vino y viandas en la ya tradicional Ruta por las Bodegas. Ya en la plaza, las mujeres bailan alrededor del roble y el Camuñas prende las capacetas para que sean lanzadas al árbol hasta hacerlo arder. El final llega con el encendido de cirios que se depositan a los pies de la Virgen y con el canto de la Salve a la Virgen de Bienvenida.

La potencia simbólica de El Capazo explica buena parte de su atractivo. Es conocido como uno de los ritos más arcaicos que se conservan en Extremadura, mientras Turismo de Extremadura lo sitúa entre las celebraciones ligadas al final de la molturación de la aceituna, la purificación por el fuego y la petición de protección y buenas cosechas. La propia orden publicada en el Diario Oficial de Extremadura avaló su singularidad al declararlo Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, subrayando su relevancia cultural y tradicional.

Una cita para entender la identidad serragatina

Para quienes quieran pasar el fin de semana en el municipio, la oferta de alojamiento registrada en Turismo de Extremadura incluye, al menos, la casa rural El Vínculo, en la calle Don Casto Gómez Clemente, y el apartamento rural El Corral de la Higuera, en la calle Tenerías. En el apartado gastronómico, una de las referencias más visibles en el pueblo es Chiringuito Los Molinos, que el Parque Cultural Sierra de Gata describe como gastrobar de cocina casera y propuestas actuales, abierto en primavera los sábados y domingos a mediodía. A ello se suma durante la propia noche de El Capazo la oferta de la Ruta por las Bodegas, incorporada al recorrido oficial de la fiesta.

La escapada permite, además, descubrir algunos de los principales reclamos de Torre de Don Miguel. El Parque Cultural Sierra de Gata recomienda la visita a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, monumento en el que conviven elementos de los siglos XV y XVI y que está declarado Bien de Interés Cultural. Turismo de Extremadura añade otros dos focos de interés: el Centro de Interpretación Comarcal de la Sierra de Gata, desde donde se organizan visitas guiadas por la localidad, y el Parque Arqueológico Los Molinos, vinculado al arroyo de San Juan y a la tradición aceitera. También el arte urbano forma parte ya del paisaje local, ya que Torre de Don Miguel figura entre los pueblos sierragatinos que han recibido intervenciones del proyecto Fachadas con Vida.

Más allá del espectáculo nocturno, El Capazo vuelve a confirmar este abril que en Torre de Don Miguel la tradición no se exhibe como pieza de museo, sino como una práctica viva. El árbol, el fuego, los cencerros, la bodega, el aceite y la devoción mariana forman parte de una misma secuencia ritual que ha sobrevivido al tiempo y que hoy se proyecta también como atractivo turístico. En una comarca que ha convertido su patrimonio cultural y paisajístico en seña de identidad, pocas imágenes explican mejor esa mezcla de memoria y comunidad que la de un roble en llamas iluminando la plaza en la medianoche serrana.