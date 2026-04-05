Malpartida de Plasencia activa una campaña vecinal para proteger el habla chinata y pedir su reconocimiento como BIC inmaterial.

Malpartida de Plasencia ha puesto en marcha una campaña de apoyo al habla chinata con la colaboración del Ayuntamiento y la implicación de varios establecimientos de la localidad. La iniciativa, que parte de la Asociación Cultural de Amigos del Habla Chinata, busca sumar adhesiones vecinales para respaldar la petición de que esta forma de hablar sea reconocida como Bien de Interés Cultural inmaterial.

La campaña para apoyar el habla chinata

El ayuntamiento está colaborando con una iniciativa impulsada para preservar y dignificar el habla y la cultura popular de los antepasados de Malpartida de Plasencia, con el objetivo de que no se pierdan y puedan ser conocidas y valoradas por las generaciones futuras.

La campaña se centra en recabar apoyo social para que el habla tradicional, conocida como chinato y propia del municipio, logre el reconocimiento como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. La idea de fondo es que ese paso ayude a preservar esta forma de expresión popular, contribuya a mantener la diversidad cultural y refuerce una identidad que forma parte de la memoria colectiva del pueblo.

Para facilitar la participación, se han depositado hojas de inscripción y apoyo en distintos puntos de Malpartida de Plasencia, de manera que cualquier vecino pueda sumarse de forma sencilla. También hay impresos disponibles en la Casa de Cultura, que en los últimos tiempos ha acogido actividades ligadas a la recuperación del habla chinata.

Cartel informativo sobre la campaña para proteger el habla chinata. / Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia

Los puntos donde se puede colaborar

Las personas que deseen apoyar la campaña pueden rellenar el documento de afiliación voluntaria y gratuita disponible en Panadería Serrano, Carnicería Secundino Jiménez, Droguería María, Carnicería Esencia Extremeña, Comercial Tak Tak, Farmacia Ldo. Gonzalo, Farmatesana, Carnicería Yambo, Librería Espronceda, Sediaco, Don Pepo Mascotas, Frutería Mercadito y Frutería Pepe.

Firmando por la declaración del habla chinata de Malpartida de Plasencia como BIC inmaterial. / CEDIDA

Con esta red de puntos de apoyo, la campaña sale al encuentro de los vecinos en sus espacios cotidianos y convierte la defensa del chinato en una acción visible dentro del propio municipio. El movimiento apela tanto a quienes aún conservan palabras y giros tradicionales como a quienes consideran que esa forma de hablar merece seguir viva como parte del patrimonio local.

Una reivindicación con respaldo cultural

La defensa del chinato enlaza además con una sensibilidad ya presente en la vida cultural de Malpartida de Plasencia. En los últimos tiempos, el ayuntamiento ha dado visibilidad a esta cuestión con actividades como el encuentro Recuperando el habla chinata y con la difusión del libro El habla de los chinatos, una publicación vinculada a la preservación de esta variedad local.

La normativa extremeña, además, contempla la protección del patrimonio cultural inmaterial e incluye entre los bienes etnológicos intangibles la tradición oral, el habla y las peculiaridades lingüísticas. En ese marco se sitúa una campaña que no solo persigue adhesiones, sino también abrir camino a un mayor reconocimiento institucional del chinato.

La asociación que impulsa la iniciativa

Detrás de esta movilización está la Asociación Cultural de Amigos del Habla Chinata, una entidad creada para preservar y dignificar el habla y la cultura popular de Malpartida de Plasencia. Carlos y Flora María Canelo, junto a un grupo de amigos, fueron sus impulsores y la crearon en 2007 para "dar soporte al trabajo de formar un vocabulario chinato" y está abierta a todas las personas que quieran integrarse en ella.

La propia entidad señala también que la incorporación como socio es gratuita, un planteamiento que coincide con la filosofía de participación abierta que ahora se traslada a la campaña de apoyo repartida por los comercios del municipio.

Flora María destaca que, con esta campaña, lo que buscan es que "el habla de los chinatos no se pierda porque, ahora, solo la conoce la gente mayor y la gente joven no lo habla. Por eso, hemos querido darle un impulso, no para que se vuelva a hablar, sino para que quede constancia y los chinatos sepan que tenemos ese patrimonio cultural".

Años de conservación del habla y las costumbres chinatas

La asociación presenta además una visión amplia de esa defensa patrimonial. En sus publicaciones vincula el habla chinata con otros elementos de la memoria etnográfica local y subraya el valor cultural, sentimental e identitario de costumbres, expresiones y objetos de la vida cotidiana que forman parte de la comunidad chinata.

Esa trayectoria permite entender que la campaña abierta ahora en Malpartida de Plasencia no surge de manera aislada, sino que se enmarca en un trabajo previo de años para conservar una forma de hablar que sus promotores consideran esencial para comprender la historia y la personalidad del municipio.