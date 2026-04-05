La plaza Mayor de Trujillo vuelve a llenarse con el Chíviri en una jornada marcada por la música y la tradición

Trujillo celebró este domingo 5 de abril una nueva edición del Chíviri en la plaza Mayor, uno de los festejos más singulares y populares del calendario local. La jornada volvió a convertir el centro monumental de la ciudad en punto de encuentro para trujillanos y visitantes, alrededor de una tradición estrechamente ligada al Domingo de Pascua.

Fotogalería | Trujillo vuelve a entregarse al Chíviri /

La fiesta, que tiene sus raíces en antiguas celebraciones primaverales y en la costumbre de acudir a la plaza para negociar ganado y cerrar ventas, mantiene hoy su esencia como una cita colectiva en la que la música, el baile y la convivencia ocupan el protagonismo. El Ayuntamiento de Trujillo recuerda que el Chíviri se concentra precisamente en la plaza Mayor, donde el público canta y baila al son de las canciones típicas mientras degusta productos de la tierra.

Orquesta Pizarro

Uno de los momentos más esperados volvió a llegar de la mano de la orquesta Pizarro, encargada un año más de interpretar el repertorio tradicional de esta celebración. La formación inició su participación en la medianoche del sábado y retomó las canciones más características del Chíviri a partir del mediodía del domingo, en continuidad con una presencia ya habitual en esta fiesta.

La agrupación afrontó esta edición con el propósito de seguir cuidando un repertorio que forma parte de la memoria festiva de la ciudad. Entre los temas habituales figuran composiciones tan reconocibles como Ay Chíviri, Chíviri, Chon, Rafael de mi vida o El aldeano tiró, piezas que cada año acompañan los corros y bailes en la plaza Mayor y que cierran, como es tradición, con Trujillo de mis amores, una canción que emociona y recuerda a los trujillanos presentes y a los que ya no están.

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De este modo, el Chíviri volvió a reafirmarse este domingo como una de las celebraciones más representativas de Trujillo, capaz de reunir en un mismo espacio patrimonio, folclore y sentimiento popular en una jornada que mantiene intacto su arraigo entre generaciones.