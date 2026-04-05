Rescatan de madrugada a cuatro senderistas portugueses con síntomas de hipotermia perdidos en la montaña de Cáceres

La Guardia Civil rescató durante la madrugada de este sábado a cuatro senderistas portugueses que se habían perdido en una zona de montaña de difícil acceso en el término municipal de Guijo de Santa Bárbara, en Cáceres.

El aviso se recibió a las 23.30 horas del viernes a través del Centro de Emergencias 112, que alertó de la situación de estas cuatro personas, quienes habían iniciado una ruta de senderismo a las 14.00 horas de ese mismo día. Según la información facilitada, no tenían cobertura telefónica y carecían de alimentos, bebida y ropa de abrigo.

Tras la alerta, la Central 062 de la Guardia Civil de Cáceres activó varias patrullas y movilizó a especialistas del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM), con base en Arenas de San Pedro (Ávila), para participar en el operativo.

Hipotermia

Después de varias horas de búsqueda y de recorrer varios kilómetros por terreno montañoso, los agentes lograron localizar a los senderistas en torno a las 2.50 horas del sábado. Todos se encontraban en buen estado general, aunque presentaban síntomas leves de hipotermia.

Los guardias civiles les facilitaron abrigo y alimentos, sin que fuera necesaria la asistencia sanitaria. Posteriormente, los acompañaron a pie hasta los vehículos oficiales y los trasladaron hasta la localidad de Jerte, donde tenían estacionado su coche.

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La Guardia Civil ha recordado la importancia de planificar adecuadamente las rutas de montaña, consultar previamente la previsión meteorológica y llevar equipamiento adecuado, además de medios de comunicación suficientes para garantizar la seguridad durante la actividad.