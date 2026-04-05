Suceso
Rescatan de madrugada a cuatro senderistas portugueses con síntomas de hipotermia perdidos en la montaña de Cáceres
El Equipo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil localizó a los senderistas tras una búsqueda de varias horas en la zona montañosa de Guijo de Santa Bárbara
La Guardia Civil rescató durante la madrugada de este sábado a cuatro senderistas portugueses que se habían perdido en una zona de montaña de difícil acceso en el término municipal de Guijo de Santa Bárbara, en Cáceres.
El aviso se recibió a las 23.30 horas del viernes a través del Centro de Emergencias 112, que alertó de la situación de estas cuatro personas, quienes habían iniciado una ruta de senderismo a las 14.00 horas de ese mismo día. Según la información facilitada, no tenían cobertura telefónica y carecían de alimentos, bebida y ropa de abrigo.
Tras la alerta, la Central 062 de la Guardia Civil de Cáceres activó varias patrullas y movilizó a especialistas del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM), con base en Arenas de San Pedro (Ávila), para participar en el operativo.
Hipotermia
Después de varias horas de búsqueda y de recorrer varios kilómetros por terreno montañoso, los agentes lograron localizar a los senderistas en torno a las 2.50 horas del sábado. Todos se encontraban en buen estado general, aunque presentaban síntomas leves de hipotermia.
Los guardias civiles les facilitaron abrigo y alimentos, sin que fuera necesaria la asistencia sanitaria. Posteriormente, los acompañaron a pie hasta los vehículos oficiales y los trasladaron hasta la localidad de Jerte, donde tenían estacionado su coche.
La Guardia Civil ha recordado la importancia de planificar adecuadamente las rutas de montaña, consultar previamente la previsión meteorológica y llevar equipamiento adecuado, además de medios de comunicación suficientes para garantizar la seguridad durante la actividad.
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Way Cáceres: la promesa de gran polo de ocio que intenta reactivarse con ocho acuerdos
- Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre
- El Ayuntamiento de Plasencia sanciona con 17.052 euros a la empresa de la obra de la Granja de San Miguel por retrasos
- El pistacho extremeño no da abasto: la producción se exporta al 100% y la demanda exterior supera la oferta
- La inversión de medio millón de euros para poner en valor un castillo que llegó a ser un cementerio a 20 kilómetros de Cáceres
- Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
- Nuestro Padre Jesús de la Pasión y la Virgen del Rosario protagonizarán el Encuentro más esperado de la Semana Santa de Plasencia