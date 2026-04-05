Trujillo celebra el Festival Folklórico del Chíviri con la actuación de Luar Na Lubre

La Plaza Mayor de Trujillo acogió una nueva edición del Festival Folklórico, acto destacado del programa previo al Chíviri, una de las fiestas más queridas y representativas de la ciudad, declarada de Interés Turístico Regional. Esta celebración tiene lugar cada Domingo de Resurrección y, como marca la tradición, la víspera se reserva para el concierto de folclore. En esta ocasión, el grupo Luar Na Lubre fue el encargado de protagonizar una velada en la que, en un ambiente de celebración, tradición y emoción compartida, vecinos y visitantes disfrutaron de una cita cultural marcada por la música de raíz y el orgullo por las costumbres populares.

Durante la presentación del evento, la concejala de Cultura y Turismo, Consuelo Soriano, puso en valor el significado del Chíviri como mucho más que una fiesta: una expresión de identidad, reencuentro, alegría colectiva y memoria viva de un pueblo que ha sabido conservar sus tradiciones sin dejar de darles un sentido actual. En ese contexto, el Festival Folklórico fue destacado como un espacio especialmente simbólico, al recordar que la música popular no solo forma parte del pasado, sino también del presente de la ciudad.

La gran protagonista de la tarde-noche fue la actuación de Luar Na Lubre, una de las formaciones más reconocidas del folk en España. El grupo gallego, con una trayectoria sólida y ampliamente respetada, ha llevado la música de raíz gallega a escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como una referencia imprescindible dentro del género.

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Su presencia en Trujillo cobró aún más relevancia al enmarcarse en su gira del 40 aniversario, lo que aportó un brillo especial a esta edición del festival. Desde la organización y en la presentación institucional se destacó no solo la calidad musical del grupo, sino también su capacidad para defender y proyectar una identidad cultural propia con autenticidad y proyección más allá de las fronteras.