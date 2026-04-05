Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones de la JuntaPlan director del busPasos de peatonesSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Trujillo celebra el Festival Folklórico del Chíviri con la actuación de Luar Na Lubre

El emblemático grupo gallego protagonizó una tarde especial durante una nueva edición del Festival Folklórico previo al Chíviri

Actuación de Luar Na Lubre en la Plaza Mayor de Trujillo

Actuación de Luar Na Lubre en la Plaza Mayor de Trujillo / SERGIO HERGUIJUELA

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

La Plaza Mayor de Trujillo acogió una nueva edición del Festival Folklórico, acto destacado del programa previo al Chíviri, una de las fiestas más queridas y representativas de la ciudad, declarada de Interés Turístico Regional. Esta celebración tiene lugar cada Domingo de Resurrección y, como marca la tradición, la víspera se reserva para el concierto de folclore. En esta ocasión, el grupo Luar Na Lubre fue el encargado de protagonizar una velada en la que, en un ambiente de celebración, tradición y emoción compartida, vecinos y visitantes disfrutaron de una cita cultural marcada por la música de raíz y el orgullo por las costumbres populares.

Durante la presentación del evento, la concejala de Cultura y Turismo, Consuelo Soriano, puso en valor el significado del Chíviri como mucho más que una fiesta: una expresión de identidad, reencuentro, alegría colectiva y memoria viva de un pueblo que ha sabido conservar sus tradiciones sin dejar de darles un sentido actual. En ese contexto, el Festival Folklórico fue destacado como un espacio especialmente simbólico, al recordar que la música popular no solo forma parte del pasado, sino también del presente de la ciudad.

La gran protagonista de la tarde-noche fue la actuación de Luar Na Lubre, una de las formaciones más reconocidas del folk en España. El grupo gallego, con una trayectoria sólida y ampliamente respetada, ha llevado la música de raíz gallega a escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como una referencia imprescindible dentro del género.

Noticias relacionadas

Su presencia en Trujillo cobró aún más relevancia al enmarcarse en su gira del 40 aniversario, lo que aportó un brillo especial a esta edición del festival. Desde la organización y en la presentación institucional se destacó no solo la calidad musical del grupo, sino también su capacidad para defender y proyectar una identidad cultural propia con autenticidad y proyección más allá de las fronteras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
  2. Way Cáceres: la promesa de gran polo de ocio que intenta reactivarse con ocho acuerdos
  3. Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre
  4. El Ayuntamiento de Plasencia sanciona con 17.052 euros a la empresa de la obra de la Granja de San Miguel por retrasos
  5. El pistacho extremeño no da abasto: la producción se exporta al 100% y la demanda exterior supera la oferta
  6. La inversión de medio millón de euros para poner en valor un castillo que llegó a ser un cementerio a 20 kilómetros de Cáceres
  7. Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
  8. Nuestro Padre Jesús de la Pasión y la Virgen del Rosario protagonizarán el Encuentro más esperado de la Semana Santa de Plasencia

La plaza Mayor de Trujillo vuelve a llenarse con el Chíviri en una jornada marcada por la música y la tradición

La plaza Mayor de Trujillo vuelve a llenarse con el Chíviri en una jornada marcada por la música y la tradición

Cientos de visitantes se congregan en Zarza la Mayor para celebrar el Domingo de los Tiros, una tradición centenaria

Cientos de visitantes se congregan en Zarza la Mayor para celebrar el Domingo de los Tiros, una tradición centenaria

La búsqueda de José Antonio entra en su tercer día en Jarandilla con drones, perros y medio centenar de voluntarios

La búsqueda de José Antonio entra en su tercer día en Jarandilla con drones, perros y medio centenar de voluntarios

Rescatan de madrugada a cuatro senderistas portugueses con síntomas de hipotermia perdidos en la montaña de Cáceres

Rescatan de madrugada a cuatro senderistas portugueses con síntomas de hipotermia perdidos en la montaña de Cáceres

La receta centenaria de los 'retorcíos': tradición culinaria que une a Guadalupe con su Semana Santa

La receta centenaria de los 'retorcíos': tradición culinaria que une a Guadalupe con su Semana Santa

Malpartida de Plasencia activa una campaña vecinal para proteger el habla chinata y pedir su reconocimiento como BIC inmaterial

Malpartida de Plasencia activa una campaña vecinal para proteger el habla chinata y pedir su reconocimiento como BIC inmaterial

Trujillo vive con intensidad las procesiones de Semana Santa

Trujillo vive con intensidad las procesiones de Semana Santa

Trujillo celebra el Festival Folklórico del Chíviri con la actuación de Luar Na Lubre

Trujillo celebra el Festival Folklórico del Chíviri con la actuación de Luar Na Lubre
Tracking Pixel Contents