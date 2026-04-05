Semana Santa Trujillo
Trujillo vive con intensidad las procesiones de Semana Santa
La ciudad registró una destacada afluencia de fieles y visitantes en los principales actos del Jueves y Viernes Santo, con especial protagonismo para la Procesión del Silencio en la madrugada del Sábado Santo.procesione
Trujillo volvió a demostrar durante su Semana Santa la profunda vinculación que mantiene con sus tradiciones más arraigadas. El Jueves Santo dejó en la ciudad una larga noche de emoción, recogimiento y devoción con la salida de la Procesión de los Pasos y la procesión de Camino hacia el Calvario, ambas muy seguidas por vecinos y visitantes, en un ambiente de solemnidad y gran participación popular.
El Viernes Santo concentró algunos de los momentos más significativos de la programación. La jornada comenzó con la tradicional visita a los monumentos por parte de los directivos de la Junta de Cofradías, acompañados por vecinos y autoridades, una cita que volvió a poner de relieve el valor espiritual y patrimonial de los templos. Posteriormente se celebró el Sermón de las Siete Palabras en la iglesia de San Francisco, acompañado musicalmente por la Banda de Música de Trujillo “Antonio Flores”.
Ya por la tarde, el traslado procesional del Santo Sepulcro sirvió de antesala a la Procesión del Santo Entierro, uno de los actos con mayor arraigo y seguimiento en la ciudad. La comitiva recorrió las principales calles de la ciudad con la participación de hermanos cofrades, mujeres vestidas de mantilla y algunas de las imágenes más representativas de la Pasión trujillana, en una manifestación de fe que volvió a convertir el centro de Trujillo en escenario de silencio, respeto y fervor.
Uno de los momentos más sobrecogedores se vivió en la madrugada del Sábado Santo con la Procesión del Silencio. La salida reunió a cientos de personas, especialmente en la Plaza Mayor, donde la Virgen de la Soledad y el Cristo del Perdón protagonizaron una emotiva despedida ante la atenta mirada del público. Después, la Virgen regresaba a San Francisco y el Cristo a Santa María La Mayor. La notable respuesta ciudadana confirmó, una vez más, la enorme capacidad de convocatoria de uno de los actos más íntimos y simbólicos de la Semana Santa de Trujillo.
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Way Cáceres: la promesa de gran polo de ocio que intenta reactivarse con ocho acuerdos
- Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre
- El Ayuntamiento de Plasencia sanciona con 17.052 euros a la empresa de la obra de la Granja de San Miguel por retrasos
- El pistacho extremeño no da abasto: la producción se exporta al 100% y la demanda exterior supera la oferta
- La inversión de medio millón de euros para poner en valor un castillo que llegó a ser un cementerio a 20 kilómetros de Cáceres
- Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
- Nuestro Padre Jesús de la Pasión y la Virgen del Rosario protagonizarán el Encuentro más esperado de la Semana Santa de Plasencia