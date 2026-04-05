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Semana Santa Trujillo

Trujillo vive con intensidad las procesiones de Semana Santa

La ciudad registró una destacada afluencia de fieles y visitantes en los principales actos del Jueves y Viernes Santo, con especial protagonismo para la Procesión del Silencio en la madrugada del Sábado Santo.procesione

El Cristo del Perdón y la Virgen de La Soledad en la Procesión del Silencio

El Cristo del Perdón y la Virgen de La Soledad en la Procesión del Silencio / RUBÉN MATEOS

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

Trujillo volvió a demostrar durante su Semana Santa la profunda vinculación que mantiene con sus tradiciones más arraigadas. El Jueves Santo dejó en la ciudad una larga noche de emoción, recogimiento y devoción con la salida de la Procesión de los Pasos y la procesión de Camino hacia el Calvario, ambas muy seguidas por vecinos y visitantes, en un ambiente de solemnidad y gran participación popular.

Procesiones de Semana Santa en Trujillo

Procesiones de Semana Santa en Trujillo / RUBÉN MATEOS

El Viernes Santo concentró algunos de los momentos más significativos de la programación. La jornada comenzó con la tradicional visita a los monumentos por parte de los directivos de la Junta de Cofradías, acompañados por vecinos y autoridades, una cita que volvió a poner de relieve el valor espiritual y patrimonial de los templos. Posteriormente se celebró el Sermón de las Siete Palabras en la iglesia de San Francisco, acompañado musicalmente por la Banda de Música de Trujillo “Antonio Flores”.

La Virgen de Las Angustias en la Procesión del Santo Entierro

La Virgen de Las Angustias en la Procesión del Santo Entierro / SERGIO HERGUIJUELA

Ya por la tarde, el traslado procesional del Santo Sepulcro sirvió de antesala a la Procesión del Santo Entierro, uno de los actos con mayor arraigo y seguimiento en la ciudad. La comitiva recorrió las principales calles de la ciudad con la participación de hermanos cofrades, mujeres vestidas de mantilla y algunas de las imágenes más representativas de la Pasión trujillana, en una manifestación de fe que volvió a convertir el centro de Trujillo en escenario de silencio, respeto y fervor.

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Traslado del Santo Sepulcro a su paso por la Plaza Mayor

Traslado del Santo Sepulcro a su paso por la Plaza Mayor / RUBÉN MATEOS

Uno de los momentos más sobrecogedores se vivió en la madrugada del Sábado Santo con la Procesión del Silencio. La salida reunió a cientos de personas, especialmente en la Plaza Mayor, donde la Virgen de la Soledad y el Cristo del Perdón protagonizaron una emotiva despedida ante la atenta mirada del público. Después, la Virgen regresaba a San Francisco y el Cristo a Santa María La Mayor. La notable respuesta ciudadana confirmó, una vez más, la enorme capacidad de convocatoria de uno de los actos más íntimos y simbólicos de la Semana Santa de Trujillo.

La Virgen de La Soledad saliendo del templo de San Francisco

La Virgen de La Soledad saliendo del templo de San Francisco / RUBÉN MATEOS

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