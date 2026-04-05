Cientos de visitantes se congregan en Zarza la Mayor para celebrar el Domingo de los Tiros, una tradición centenaria

Zarza la Mayor vive este domingo su jornada más singular con la celebración del Domingo de los Tiros, la fiesta con la que la localidad conmemora la Resurrección y una de las expresiones más reconocibles de la Semana Santa cacereña. El momento central volverá a producirse en la Plazuela, donde está previsto el encuentro entre Jesús Resucitado y la Virgen del Castillo, acompañado por las salvas de escopeta, la música y la llamada Reverencia, el gesto ceremonial que ha dado fama a esta cita dentro y fuera del municipio. La jornada se completa con la procesión, la misa en San Andrés y el regreso posterior de la Virgen a su ermita.

FOTOGALERÍA | El municipio cacereño de Zarza la Mayor se vuelca con el Domingo de los Tiros /

Una manera única de celebrar la Resurrección

En Zarza la Mayor, el Domingo de Resurrección no se entiende sin esta celebración. La documentación municipal recoge que el Domingo de los Tiros se vive en el pueblo "desde tiempo inmemorial", y ese mismo argumento ha sido uno de los pilares utilizados por el ayuntamiento para impulsar su reconocimiento oficial como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura. No se trata, por tanto, de una costumbre reciente ni de una recreación, sino de una tradición transmitida de generación en generación, profundamente arraigada en la identidad local.

La singularidad del festejo reside en la mezcla de rito religioso y costumbre popular. La Virgen del Castillo parte de su ermita y Jesús Resucitado sale desde la parroquia de San Andrés. Ambos convergen en la Plazuela, donde sus mayordomos corren, se arrodillan y repiten tres veces la Reverencia en medio del júbilo colectivo. Es ese instante el que concentra la emoción del día y el que ha convertido esta fiesta en una de las más originales del calendario pascual extremeño.

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El valor histórico y cultural del Domingo de los Tiros ha llevado al municipio a trabajar desde hace años para reforzar su proyección exterior. Ya en 2015 el pleno municipal aprobó solicitar su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional, y ese camino se ha visto reforzado en fechas recientes con nuevos acuerdos y actos de promoción. Este mismo año, la fiesta fue presentada oficialmente en el Gran Teatro de Cáceres, dentro de una estrategia con la que el consistorio quiere subrayar su capacidad de atraer visitantes y su importancia patrimonial dentro de la comarca.

Seguridad reforzada para una jornada de gran afluencia

La espectacularidad del festejo obliga también a extremar las precauciones. El ayuntamiento ha informado de la constitución de la Comisión Local de Seguridad para coordinar el dispositivo de la jornada, y entre las medidas difundidas figura la necesidad de que quienes participen como escopeteros se hayan inscrito previamente en el plazo habilitado. Desde el consistorio se ha insistido además en la obligación de respetar las distancias de seguridad y las condiciones fijadas para el uso de las escopetas, elemento central de la fiesta, pero también el que requiere mayor control preventivo.

Esa atención a la seguridad responde también a la afluencia de público que suele registrar la celebración. Aunque no existe una cifra cerrada y auditada para una edición concreta, el propio ayuntamiento ha defendido en su presentación oficial que el Domingo de los Tiros atrae cada año a cientos de visitantes, una estimación que refuerza la idea de que la fiesta ha superado desde hace tiempo el ámbito estrictamente local. En un municipio del tamaño de Zarza la Mayor, esa capacidad de convocatoria convierte la jornada en una de las grandes citas del año.

Más allá de la proyección turística, el Domingo de los Tiros conserva su fuerza porque sigue siendo, sobre todo, una celebración sentida por el pueblo como algo propio. La pólvora, los vivas, la charanga y el encuentro de las imágenes no aparecen como un adorno folclórico, sino como la forma particular en que Zarza la Mayor expresa hoy la alegría de la Pascua. Entre el estruendo de los disparos y el recogimiento religioso, la localidad vuelve a representarse a sí misma en una fiesta que mezcla devoción, memoria y costumbre popular con un lenguaje que no se parece al de ningún otro lugar.