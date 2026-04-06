Daños
El Ayuntamiento de Acebo lamenta actos vandálicos y los daños en el mobiliario público del municipio
Según un comunicado, el Ayuntamiento de Acebo ha reparado los desperfectos ocasionados por los actos vandálicos, apelando al respeto y al compromiso vecinal para evitar su repetición
N. A.
El Ayuntamiento de Acebo ha lamentado «profundamente», según recoge en un escrito, los recientes actos vandálicos ocurridos en el municipio, que han provocado daños en el mobiliario público y en el sistema de alumbrado.
Desde el consistorio se hace hincapié en que estos espacios y recursos «son de todos y todas, y su cuidado es una responsabilidad compartida». Así mismo, recalcan que los desperfectos ocasionados no solo afectan a la imagen de este municipio de la comarca de la Sierra de Gata, sino que suponen un coste económico que repercute en toda la ciudadanía.
Explican que los daños causados en el mobiliario urbano y entorno de varios espacios públicos ya han sido reparados. Al mismo tiempo, apelaron al respeto, la convivencia y el compromiso colectivo para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse. «Cuidar lo que es de todos es tarea de todos», manifiestan desde el ayuntamiento.
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