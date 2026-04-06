Celebración
Bandera roja en el Día de la Luz de Arroyo por problemas técnicos en los altavoces
Apenas se habían celebrado dos carreras por la calle Luis Muñoz Chaves cuando la organización se ha visto obligada a paralizar el evento
En muchos lugares de Extremadura se celebra este lunes el día de Pascua, pero en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz la tónica es algo diferente. Es el Día de la Luz, un día lleno de fiesta, gente y, sobre todo, caballos. Y este año, calor.
La calle Luis Muñoz Chaves había vuelto a engalanarse para vivir un nuevo día de caballos ante cientos de personas, locales y turistas, en una Fiesta de Interés Turístico Regional que gusta especialmente a los amantes de los caballos. Sin embargo, cuando apenas se habían celebrado dos carreras de jinetes han sacado la bandera roja para paralizar el evento por problemas técnicos con el sonido, que es indispensable para garantizar la seguridad durante la fiesta. Llevan desde las 12.10 horas sin salir nuevos caballos y se está trabajando para solucionarlo. La esperanza pasa porque se retome la fiesta en los próximos minutos.
Desde primera hora de la mañana ya había ambiente en la zona cercana a la mencionada calle y la vecina plaza de San Sebastián, donde las cigüeñas miraban cómo, poco a poco, más y más gente llegaba de la misa y posterior procesión en la ermita de Nuestra Señora de la Luz.
Los caballos y sus jinetes fueron desfilando hacia sus lugares de descanso en un ambiente no solo festivo, sino también muy carnavalesco con disfraces y carrozas temáticas.
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