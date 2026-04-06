Detenidos tres hombres en Alcántara (Cáceres) por robar cableado de cobre valorado en 3.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por su supuesta implicación en el robo de cableado de cobre en el poblado de Alcántara, en la provincia de Cáceres. Los arrestados tienen 27, 28 y 31 años, y el material recuperado está valorado en 3.000 euros.

Robo en un almacén de empresa

La actuación se originó el pasado 2 de abril, después de que la Guardia Civil recibiera información sobre un supuesto robo con fuerza que acababa de producirse en el almacén de una empresa ubicado en el poblado de Alcántara, según ha informado este lunes el instituto armado.

A partir de ese aviso, la Central 062 desplegó distintas patrullas con el objetivo de identificar a los presuntos responsables e intentar localizarlos con rapidez. En un primer momento, la investigación se orientó hacia una posible huida en dirección a Portugal, dada la cercanía de la localidad cacereña con la frontera.

Interceptados cuando se dirigían hacia Cáceres

Sin embargo, durante el operativo los agentes detectaron un vehículo sospechoso que atravesó a gran velocidad la localidad de Alcántara en dirección a Cáceres. El turismo pudo ser interceptado y, en su interior, viajaban tres individuos.

Tras las gestiones practicadas con el responsable de la empresa perjudicada, la Guardia Civil confirmó la supuesta implicación de los tres ocupantes en el robo investigado. Los varones fueron detenidos en ese momento como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Tres detenidos y material recuperado

Los arrestados fueron trasladados posteriormente a dependencias oficiales de la Guardia Civil para la instrucción de las correspondientes diligencias policiales.

Además, la intervención permitió obtener información sobre el lugar en el que, presuntamente, habían ocultado el material sustraído. Gracias a ello se recuperó el cableado de cobre robado, cuyo valor asciende a 3.000 euros, de acuerdo con la valoración realizada por la propia empresa afectada.

Un tipo de robo con impacto económico

El robo de cobre sigue siendo un delito con incidencia periódica en distintos puntos de Extremadura por el valor de reventa de este material y por los perjuicios que causa a empresas e instalaciones. En este caso, la actuación se ha saldado con la detención de tres personas y con la recuperación íntegra del material, siempre según la información facilitada por la Guardia Civil.