Del esparragao a la caldereta: un recorrido por la rica gastronomía de la Sierra de Gata

En el extremo noroccidental de la provincia de Cáceres, casi tocando Portugal, la Sierra de Gata conserva una de las cocinas más auténticas y menos transformadas de la península ibérica. Su gastronomía, profundamente ligada al territorio, se basa en productos humildes —pan, aceite, verduras silvestres— que, combinados con ingenio, han dado lugar a recetas de gran personalidad. Entre todas ellas, el esparragao destaca como uno de los platos más representativos.

Esparragao. / Maruja de Valverde

Esparragau: sabor de la huerta silvestre

Lejos de las elaboraciones sofisticadas, la cocina serragatina responde a una lógica de subsistencia: aprovechar lo disponible en cada estación. En ese contexto nace el esparragao, una receta que resume como pocas la relación entre paisaje, cultura y alimentación. El esparragao, también conocido como esparragao de tagarninas, es uno de los máximos exponentes de esa cocina de origen campesino. Su historia está ligada a la recolección de plantas silvestres como las tagarninas —cardillos— o los espárragos trigueros, que crecen de forma natural en los campos de la comarca.

Estas verduras se cuecen y posteriormente se rehogan con un majado elaborado con pan duro, ajo, pimentón y aceite de oliva. El resultado es un plato de textura densa y sabor intenso. El uso del pan responde a una lógica de subsistencia: lejos de desecharlo, se reutilizaba como espesante y aporte energético, convirtiendo ingredientes sencillos en una comida completa capaz de sostener el esfuerzo físico diario.

Ensalada de naranja. / Tripadvisor

Ensalada de naranjas: frescura y contraste

La ensalada de naranjas aporta el contrapunto fresco dentro de la gastronomía local. Elaborada con naranjas peladas y troceadas, cebolla, aceite de oliva y sal, en ocasiones incorpora aceitunas o bacalao desmigado, generando un contraste de sabores entre lo dulce y lo salado.

Su origen está vinculado a los huertos familiares, donde los cítricos ocupaban un lugar importante. Este plato, sencillo en apariencia, responde a la necesidad de introducir alimentos ligeros y refrescantes en una dieta dominada por guisos contundentes, especialmente en épocas de calor.

Chanfaina. / Sabor a Extremadura

Chanfaina: herencia pastoril

Más compleja en su elaboración es la chanfaina, un guiso que hunde sus raíces en la tradición pastoril. Se prepara con carne de cordero o cabrito, a la que se añaden vísceras y sangre, junto con arroz o patatas y condimentos como ajo, laurel y pimentón.

La clave de este plato reside en la cocción lenta, que permite que todos los ingredientes se integren y desarrollen un sabor profundo. Su origen responde al aprovechamiento integral del animal tras la matanza, una práctica habitual en el mundo rural donde nada se desperdiciaba y cada parte tenía un valor culinario.

Gazpacho de poleo. / Mercado Calabajío

Gazpacho de poleo: refresco ancestral

El gazpacho de poleo, por su parte, es una muestra de adaptación al entorno y al clima. A diferencia del gazpacho más conocido, esta versión serrana se elabora con poleo —una planta aromática abundante en la zona—, pan, agua, ajo y aceite de oliva.

Tradicionalmente se preparaba machacando los ingredientes hasta obtener una mezcla espesa y muy aromática. Su función era doble: refrescar el cuerpo durante los meses más calurosos y aportar energía con ingredientes básicos y accesibles.

Caldereta de cabrito: festín de campo

La caldereta de cabrito representa el lado más festivo de la gastronomía de la Sierra de Gata. Este guiso, preparado con carne de cabrito troceada, se cocina lentamente con ajo, cebolla, pimientos, vino y aceite de oliva, a menudo aromatizado con hierbas locales.

Su elaboración en cazuela y a fuego pausado permite concentrar los sabores, dando lugar a un plato rico y contundente. Tradicionalmente se reserva para celebraciones, reuniones familiares o festividades, convirtiéndose en un símbolo de convivencia y de la importancia de la ganadería en la comarca.

Una gastronomía de identidad

Los platos típicos de la Sierra de Gata muestran la creatividad de la cocina campesina, donde nada se desperdicia y cada ingrediente tiene su función, ya sea nutritiva, aromática o simbólica. Desde el humilde esparragao hasta la festiva caldereta de cabrito, esta gastronomía es un espejo de la historia y cultura de la región, capaz de trasladar a quien la prueba al corazón de la Sierra y su vida cotidiana a lo largo de los siglos.

En conjunto, estos platos reflejan una forma de entender la cocina basada en la sencillez, el ingenio y el respeto por el producto. La gastronomía de la Sierra de Gata no solo alimenta, sino que cuenta la historia de sus gentes: una historia de esfuerzo, de conexión con la tierra y de saberes transmitidos a lo largo del tiempo.