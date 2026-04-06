La Guardia Civil refuerza la búsqueda de José Antonio, desaparecido en Jarandilla de la Vera, con equipos de montaña y buceo

La búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera desde hace ya cuatro días, ha entrado este lunes en una nueva fase con el refuerzo del dispositivo coordinado por la Guardia Civil, que ha incorporado unidades especializadas de montaña y de actividades subacuáticas para tratar de localizarlo.

El operativo se ha reanudado a partir de las 9.00 horas con la participación de los distintos grupos de voluntarios que ya vienen colaborando en el rastreo desde jornadas anteriores. A ese despliegue se han sumado nuevos efectivos especializados de la Guardia Civil, que se incorporan al resto de agentes y unidades ya presentes sobre el terreno.

Entre los refuerzos movilizados figuran un Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM), desplazado desde Arenas de San Pedro (Ávila), y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), procedente de Badajoz. En este último caso, su actuación se ha centrado en la búsqueda en entornos acuáticos, una de las líneas que se han abierto dentro del amplio dispositivo desplegado en la zona.

La Guardia Civil ha mantenido además en el operativo al Equipo Pegaso, que trabaja con drones, y a un equipo cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas. Estos medios se han unido al resto de agentes ya desplegados y a la colaboración de voluntarios, familiares y vecinos, que durante los últimos días han participado activamente en las labores de rastreo.

Un dispositivo que no ha dejado de crecer

La desaparición de este vecino había activado ya un importante despliegue durante el fin de semana. Según la información difundida ayer, la búsqueda había entrado en su tercer día con varias patrullas de Seguridad Ciudadana, el Equipo Pegaso y un equipo cinológico de la Guardia Civil, además de dos perros especializados de la Diputación Provincial de Cáceres.

A ese operativo se habían incorporado también cerca de medio centenar de voluntarios, entre ellos vecinos de Jarandilla, familiares del desaparecido y efectivos de Cruz Roja y Protección Civil. Todos ellos se habían organizado en varios grupos para peinar distintas zonas del entorno con el objetivo de lograr su localización.

La incorporación este lunes del Ereim y del Geas ha elevado aún más el nivel de especialización del dispositivo, en una búsqueda que ha obligado a explorar distintos escenarios y terrenos ante la falta de pistas concluyentes sobre el paradero del desaparecido.

La desaparición se conoció de madrugada

El aviso por la desaparición se recibió a las 00.05 horas del viernes, después de que se comprobara que el hombre, alojado en un campamento de la localidad junto a otras personas, había salido momentáneamente del recinto y no había regresado.

Desde entonces, la Guardia Civil ha coordinado un operativo sostenido en el tiempo que ha ido adaptándose al paso de las horas y a las necesidades del terreno. La preocupación en torno a este caso ha sido mayor por las circunstancias personales del desaparecido, ya que presenta dificultades tanto para comunicarse como para desplazarse.

Según los datos difundidos en la descripción para facilitar su localización, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene complexión delgada y en el momento de su desaparición vestía un chaleco verde. También podría llevar gorra.

Búsqueda sin resultado por ahora

Por el momento, las labores no han dado resultado y el operativo ha continuado este lunes con la esperanza de encontrar alguna pista que permita dar con su paradero. La presencia de unidades especializadas en montaña y agua ha ampliado el radio y el tipo de intervención de los equipos sobre el terreno, en una jornada que vuelve a estar marcada por la movilización vecinal y la coordinación de numerosos medios.

La búsqueda sigue abierta en Jarandilla de la Vera, donde familiares, voluntarios y cuerpos de emergencia mantienen la atención puesta en cualquier indicio que ayude a localizar al desaparecido.