Impulsan el Centro de Interpretación de las Escuelas Viajeras de Navas del Madroño

El Ayuntamiento de Navas del Madroño ha informado que en este mes de marzo la Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres se han unido para poner en valor el Centro de Interpretación de las Escuelas Viajeras del municipio de Navas. Para ello, se ha constituido la primera Red Nacional de Embajadores de las Escuelas Viajeras. Docentes, investigadores, estudiantes y personas comprometidas con el legado de las Misiones Pedagógicas formarán parte del equipo.

Se trata, según detalló el consistorio, de un curso virtual que tiene como objetivo crear una comunidad educativa que contribuya a difundir el proyecto a nivel nacional. El curso virtual gratuito da acceso a un sinfín de recursos audiovisuales sobre las Misiones Pedagógicas, así como información sobre el Centro Nacional de las Escuelas Viajeras. El objetivo es convertir al Centro de Interpretación en un referente regional sobre las Misiones Pedagógicas, impulsando actividades.

Misiones pedagógicas

El Centro de Interpretación de las Escuelas Viajeras en Navas del Madroño se dedica a preservar y difundir la historia de las Misiones Pedagógicas de la Segunda República Española (1931-1936). Este centro, ubicado en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, ofrece una exposición que celebra el legado educativo y cultural de estas instituciones, que llenaron los pueblos de España de emoción y conocimiento. La visita al centro permite a los visitantes reflexionar sobre los valores cívicos y morales de aquellos años, y disfrutar de una experiencia educativa y cultural única.

Por otro lado, en un mes de marzo especialmente dinámico, y marcado por actividades reivindicativas, culturales y tradicionales que han reunido a vecinos de todas las edades, se han celebrado otros actos con motivo de la Semana del 8-M. El municipio ha demostrado una vez más su compromiso con la igualdad y la cultura. Las actividades comenzaron con un taller formativo sobre cómo actuar ante una emergencia antes de la llegada de los servicios sanitarios. El curso, gratuito y con donación voluntaria a favor de la Casa de la Mujer, tuvo una excelente acogida entre los vecinos, que pudieron aprender técnicas básicas de primeros auxilios y respuesta rápida ante situaciones críticas.

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El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar la presentación del libro ‘A ti’, de la autora Luz Moreno Guzmán. El 14 de marzo se celebró la primera matanza tradicional de la localidad organizada por la Asociación de Hombres y la de Mujeres. La jornada puso en valor las formas tradicionales de la matanza, un saber popular transmitido durante generaciones.