De Villar de Plasencia a Barcelona y vuelta: la historia de Julia y su vínculo irrompible con su pueblo

La de Julia Martín González es una de las miles de familias emigrantes que, cada Semana Santa, regresan a sus pueblos o ciudades natales para reencontrarse con su familia. Ella se fue de Villar de Plasencia, en la provincia de Cáceres, con 24 años. Su destino fue Barcelona, donde formó una familia y construyó una vida de trabajo, hijos y nietos.

Pero, cada Semana Santa y cada verano, regresa a Villar, el pueblo que sigue sintiendo como propio y en su corazón, pese a la distancia.

El viaje que nunca se rompe

Julia atiende a este periódico en plena Semana Santa. Ha llegado el día antes a su pueblo y tiene claro lo que quiere hacer en ese momento: "Estoy deseando tomar café y visitar a los parientes", afirma.

Ese impulso primero, el de volver y reencontrarse, resume una historia de emigración que no ha vivido como una ruptura, sino como un hilo largo que nunca llegó a cortarse. Julia explica que tenía una peluquería en el pueblo, donde se echó un novio, pero él se fue a Barcelona y ella lo acompañó. A pesar de lo que le gustaba el pueblo, la vida tiró por otro camino y decidió seguirlo.

Sin embargo, mudarse no equivalía a desligarse. Por eso, la pareja no dudó en regresar al pueblo para casarse, un 10 de agosto de 1978. Toda su familia estaba allí y la boda fue "muy bonita". Tenían claro que la celebración debía celebrarse en casa, en el lugar al que siempre han vuelto, año tras año, juntos primero y, tras fallecer su marido, ella con sus hijos y nietos.

Julia, con su hija y su nieta, en Villar de Plasencia. / CEDIDA

Una vida construida en Cataluña

En Barcelona, Julia señala que encontró trabajo rápido, también en una peluquería. Allí nacieron sus dos hijos, en 1979 y 1983, y allí levantó junto a su marido una vida estable. Ella trabajó en la peluquería Roura y él se dedicó a la "autoventa", como viajante de una empresa de pilas y accesorios.

Habla de esa etapa con serenidad. Dice que ha tenido una buena vida y que le encanta Barcelona para vivir porque le parece una ciudad cómoda, con dos escenarios que le encantan, el mar y la montaña. Ahora, sigue disfrutando de esa combinación y de las escapadas con sus amigas por los pueblos de alrededor.

En su relato no hay choque ni resentimiento con la tierra de acogida. Explica que siempre ha hablado castellano; que entiende perfectamente el catalán y que nunca ha tenido problemas. "Yo me adapto fácilmente a las circunstancias", viene a resumir. Esa facilidad para encajar le permitió vivir con naturalidad en Cataluña sin dejar por ello de ejercer de embajadora de Extremadura.

Julia (izquierda), con su prima María José, en Villar de Plasencia. / CEDIDA

Contar la tierra desde lejos

Así, explica que, durante años, ha ido repitiendo a quienes ha conocido lo que ella considera evidente, que su tierra tiene mucho que enseñar. "Los cerezos, las iglesias, los paisajes... No sabéis lo que hay en Extremadura", les decía.

Señala que antes había quien le preguntaba incluso dónde estaba Extremadura o le respondía que quedaba muy lejos, aunque destaca que eso ha cambiado con el paso del tiempo, "por los viajes del Imserso", entre otros motivos.

Y si ha habido algo que ha mantenido intacto ha sido la costumbre del regreso. Julia no se ha desvinculado de su pueblo en ningún momento. Cada Semana Santa y cada verano ha vuelto a Villar de Plasencia. No como quien cumple con un trámite sentimental, sino como quien necesita regresar a un sitio donde están "mis raíces", subraya.

La familia, el pueblo y el silencio

En esa vuelta hay también una herencia que se transmite. Sus hijos, aunque nacieron en Barcelona, mantienen el apego al pueblo. "Ellos dicen que son de Villar, aunque no lo sean". Y sus nietos, ya cinco, también participan de esa llamada familiar en el calendario, cuando llega el momento, toca volver.

Este año, además, la visita ha coincidido con un momento especial para la familia. Uno de sus nietos ha entrado en quinta y ha celebrado este fin de semana una comida de hermandad, otra de esas escenas que en los pueblos conservan un valor que va mucho más allá de lo festivo. Reunirse, verse, ocupar de nuevo la calle. Para Julia, ahí está una parte esencial de lo que ofrece el pueblo.

Subraya que aquí los suyos lo pasan "muy bien" y que están deseando venir. A los niños, les encanta la libertad de salir a la calle sin peligro, con tranquilidad, nada que ver con las grandes ciudades. "Aquí no escuchan sirenas ni ruidos, solo los pájaros por la mañana, eso es vida", sostiene.

Familiares de Julia, en Villar de Plasencia. / CEDIDA

La tristeza de los pueblos que se vacían

Pero el regreso no impide ver lo que falta. Julia siente "mucha pena" por unos pueblos cada vez más vacíos. Cree que tendría que haber más oportunidades para la juventud, más posibilidades reales para quedarse, porque de lo contrario el arraigo acaba reducido a los fines de semana, a las fiestas y a la nostalgia.

Habla de casas cerradas, de inversiones difíciles y de un modelo de trabajo que no ayuda. Se pregunta "qué puede triunfar en un pueblo pequeño si no hay nadie". Opina desde la tristeza de quien quiere a su pueblo y ve cómo va perdiendo pulso.

Partida para regresar el próximo verano

Aun así, ni la distancia ni los años han conseguido que deje de sentir una punzada en el corazón cuando se marcha. Dice que le cuesta no llorar cuando se va. Lleva décadas en Barcelona, pero se sigue considerando de Villar de Plasencia. También sus hijos se escapan al pueblo siempre que pueden. El viaje es largo, casi 900 kilómetros, pero en su caso la distancia nunca ha bastado para deshacer el vínculo.

Cuando se publique esta información ya se habrá marchado a Barcelona, con tristeza pero también con una sonrisa dibujada en la cara porque sabe que volverá a su Villar de Plasencia... el próximo verano.