Casas del Castañar cierra la Fiesta del Cerezo en Flor 2026 con talleres y paseos para todos los públicos

El Valle del Jerte se despide de uno de sus momentos más emblemáticos del año con una propuesta que va mucho más allá de la simple contemplación del paisaje. La clausura de la Fiesta del Cerezo en Flor 2026 llega cargada de actividad en Casas del Castañar, donde durante los días 11 y 12 de abril se desarrollará un completo programa de talleres y paseos pensado para todos los públicos.

Este municipio del Valle del Jerte se convierte así en el escenario perfecto para poner el broche final a semanas de celebración, ofreciendo una experiencia que combina naturaleza, tradición y participación. La iniciativa no solo invita a recorrer el entorno, sino a entenderlo, a descubrir sus raíces y a implicarse en sus costumbres.

Sumergirse en el territorio

La programación arrancará a las 10.30 horas con un paseo de interpretación del paisaje por los alrededores del municipio, guiado por Monfragüe Treasures. Con salida desde la Plaza Mayor, este recorrido permitirá a los asistentes adentrarse en el mosaico de bancales de cerezos que caracteriza la zona, al tiempo que conocen de primera mano cómo se ha moldeado este paisaje a lo largo del tiempo y cuál es su importancia económica, cultural y medioambiental.

A las 11.00 horas, la actividad se trasladará a la plaza del Huertecillo, donde el artesano Moyses González dirigirá un taller familiar centrado en las artesanías del castaño. Esta propuesta permitirá descubrir los usos tradicionales de este material, muy presente en la vida cotidiana de la comarca, y ofrecerá la posibilidad de crear piezas propias, fomentando el aprendizaje intergeneracional.

Media hora más tarde, a las 11.30, el protagonismo pasará a la música y la tradición oral con un taller de bailes y cantos tradicionales a cargo del colectivo Alternativa Natural. En el Portillo de la Viña, los participantes podrán acercarse al folclore local de una manera práctica, aprendiendo ritmos, letras y pasos que forman parte del patrimonio inmaterial del valle.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, la creatividad volverá a ser protagonista con un taller de elaboración de velas utilizando flores de cerezo, dirigido por Ángela Almaraz. De nuevo en la plaza del Huertecillo, esta actividad combina artesanía y simbolismo, permitiendo a los asistentes llevarse un recuerdo único vinculado a la floración.

La jornada concluirá a las 18.00 horas con un paseo interpretativo por el casco urbano, nuevamente de la mano de Monfragüe Treasures. Este recorrido ofrecerá una mirada diferente sobre el municipio, deteniéndose en su arquitectura, su historia y los elementos que definen su identidad.

Mirada a la arquitectura tradicional

El domingo, la programación continuará con una propuesta más pausada pero igualmente enriquecedora. A las 11.00 horas, la plaza de San Juan acogerá un taller creativo para familias centrado en la arquitectura popular, impartido por el colectivo Ocupando el Espacio. A través de dinámicas participativas, los asistentes podrán comprender cómo las construcciones tradicionales se adaptan al entorno, los materiales empleados y las soluciones que han perdurado a lo largo del tiempo.

Fotogalería | El sol y la subida de temperaturas favorecen la floración de los cerezos del Jerte / Javier Lumeras

Más allá de su carácter festivo, esta programación pone en valor el patrimonio natural y cultural del Valle del Jerte desde una perspectiva cercana y participativa. Los paseos interpretativos permiten leer el paisaje con otros ojos, mientras que los talleres abren una ventana a los saberes tradicionales, muchos de ellos transmitidos de generación en generación.

La clausura de la floración no es, por tanto, un final, sino una invitación a profundizar en la identidad de un territorio que cada primavera se transforma y atrae a miles de visitantes. En Casas del Castañar, esa despedida se convierte en experiencia: una oportunidad para tocar, aprender, escuchar y sentir la esencia del valle en primera persona.