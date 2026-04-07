Continúa la búsqueda de José Antonio tras cinco días desaparecido en Jarandilla de la Vera

La búsqueda de José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera, se reanudará hoy con la participación de distintos grupos de voluntarios que ya venían colaborando en el rastreo desde jornadas anteriores. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el operativo arrancará en torno a las 09.00 horas con la organización de nuevos grupos de búsqueda; en caso contrario, si el tiempo adverso dificulta las labores sobre el terreno, los voluntarios no participarán por motivos de seguridad.

En todo momento, la Guardia Civil, con los medios y unidades especializadas ya desplegadas, mantendrá activas las labores de búsqueda sobre el terreno, intensificando el rastreo para avanzar en la localización del desaparecido.

Nueva fase

La búsqueda entró este lunes en una nueva fase con el refuerzo del dispositivo coordinado por la Guardia Civil, que incorporó unidades especializadas de montaña y de actividades subacuáticas para tratar de localizarlo.

Entre los refuerzos movilizados figuran un Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM), desplazado desde Arenas de San Pedro (Ávila), y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), procedente de Badajoz. En este último caso, su actuación se ha centrado en la búsqueda en entornos acuáticos, una de las líneas abiertas dentro del amplio dispositivo desplegado en la zona.

El equipo de montaña ha trabajado junto a perros especializados en búsqueda de personas, revisando principalmente zonas de vegetación frondosa dentro del operativo. Por su parte, los GEAS han realizado labores de inspección en charcas y otras zonas acuáticas. Además, el Equipo Pegaso apoya el dispositivo mediante el uso de drones, sobrevolando amplias zonas de terreno para ampliar el radio de acción y optimizar la localización del desaparecido.

La Guardia Civil mantiene también en el operativo al Equipo Pegaso y a un equipo cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas. Estos medios se suman al resto de agentes ya desplegados y a la colaboración de voluntarios, familiares y vecinos, que durante los últimos días han participado activamente en las labores de rastreo.

Importante despliegue

La desaparición de este vecino había activado ya un importante despliegue durante el fin de semana. La búsqueda entró en su tercer día con varias patrullas de Seguridad Ciudadana, el Equipo Pegaso y un equipo cinológico de la Guardia Civil, además de dos perros especializados de la Diputación Provincial de Cáceres.

A ese operativo se incorporaron también cerca de medio centenar de voluntarios, entre ellos vecinos de Jarandilla, familiares del desaparecido y efectivos de Cruz Roja y Protección Civil. Todos ellos se organizaron en varios grupos para peinar distintas zonas del entorno con el objetivo de lograr su localización.

El aviso por la desaparición se recibió a las 00.05 horas del viernes, después de que se comprobara que el hombre, alojado en un campamento de la localidad junto a otras personas, había salido momentáneamente del recinto y no había regresado.

Desde entonces, la Guardia Civil ha coordinado un operativo sostenido en el tiempo, adaptado al paso de las horas y a las necesidades del terreno. La preocupación en torno a este caso es mayor por las circunstancias personales del desaparecido, ya que presenta dificultades tanto para comunicarse como para desplazarse.

Según los datos difundidos para facilitar su localización, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene complexión delgada y en el momento de su desaparición vestía un chaleco verde. También podría llevar gorra.

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Por el momento, las labores no han dado resultado y la búsqueda sigue abierta en Jarandilla de la Vera, donde familiares, voluntarios y cuerpos de emergencia mantienen la atención puesta en cualquier indicio que ayude a localizar al desaparecido.