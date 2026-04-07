Mueren tres hombres y una mujer resulta herida grave en un accidente de tráfico en la EX-102 a la altura de Abertura (Cáceres)

Tres varones han fallecido y una mujer ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico en la EX-102, punto kilométrico 14, a la altura del término municipal de Abertura (Cáceres).

Según los datos aportados por la Guardia Civil, el siniestro se produjo en la noche de este lunes, a las 23.26 horas, consistente en una colisión frontal entre dos vehículos de tipo turismo.

Como resultado del accidente, tres personas, todos varones, han fallecido y una mujer ha resultado herida de gravedad y trasladada al Hospital de Don Benito (Badajoz).

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La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de Cáceres ha abierto una investigación con el fin del esclarecer las causas del siniestro vial.