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Mueren tres hombres y una mujer resulta herida grave en un accidente de tráfico en la EX-102 a la altura de Abertura (Cáceres)

El siniestro se produjo ayer a las 23.26 horas, consistente en una colisión frontal entre dos vehículos de tipo turismo

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Tráfico.

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Tráfico. / Guardia Civil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Tres varones han fallecido y una mujer ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico en la EX-102, punto kilométrico 14, a la altura del término municipal de Abertura (Cáceres).

Según los datos aportados por la Guardia Civil, el siniestro se produjo en la noche de este lunes, a las 23.26 horas, consistente en una colisión frontal entre dos vehículos de tipo turismo.

Como resultado del accidente, tres personas, todos varones, han fallecido y una mujer ha resultado herida de gravedad y trasladada al Hospital de Don Benito (Badajoz).

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La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de Cáceres ha abierto una investigación con el fin del esclarecer las causas del siniestro vial.

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