Una niña y dos adolescentes son trasladadas al hospital en estado grave por una intoxicación de monóxido de carbono

Una niña de 6 años y dos adolescentes de 13 y 19 han resultado gravemente afectadas por una intoxicación de monóxido de carbono (CO) en una vivienda situada en la localidad cacereña de Barquilla de Pinares, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

El suceso tuvo lugar en la noche del 6 de abril, en torno a las 23.24 horas, cuando el 112 recibió una llamada alertando de que tres personas no respondían en el interior del domicilio. Ante la gravedad de la situación, se activaron de inmediato diversos recursos de emergencia, incluyendo unidades sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (SES), una patrulla de la Guardia Civil y efectivos del Sepei de Cáceres, concretamente bomberos de Navalmoral de la Mata.

A su llegada, los servicios de emergencia localizaron a las tres afectadas con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso. Las tres víctimas fueron trasladadas en estado grave al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata para recibir atención médica especializada.

Gas muy peligroso

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido, lo que lo convierte en especialmente peligroso, ya que puede acumularse en espacios cerrados sin ser detectado. Se produce habitualmente por la combustión incompleta de aparatos como estufas, calderas, braseros o generadores mal ventilados. La inhalación de CO impide que el oxígeno llegue adecuadamente a los órganos vitales, pudiendo provocar desde mareos y pérdida de conocimiento hasta la muerte.

Las autoridades recuerdan la importancia de mantener una correcta ventilación en las viviendas, revisar periódicamente los sistemas de calefacción y utilizar detectores de monóxido de carbono como medida preventiva. Asimismo, insisten en que ante síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas o somnolencia, se debe abandonar inmediatamente el lugar y contactar con los servicios de emergencia.

El incidente permanece bajo investigación para determinar el origen de la acumulación de gas en el interior de la vivienda.