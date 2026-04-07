El PP pide transparencia tras la suspensión de las carreras en Arroyo de la Luz por un fallo técnico

El partido animalista Pacma y el Partido Popular han sido las entidades que se han manifestado públicamente tras la histórica suspensión de las carreras de Arroyo de la Luz por un fallo en la megafonía. El Día de la Luz no fue tal y como habrían querido los arroyanos, algo que se manifestó en la crispación del ambiente.

Los populares piden transparencia y profesionalidad al equipo de gobierno y que se tomen medidas y recursos para que no se vuelva a repetir "el lamentable incidente" que ocurrió este lunes y que impidió la tradicional carrera del ‘Día de la Luz’, una fiesta de Interés Turístico Regional, "que pone en el foco a nuestra localidad".

Además, consideran "muy grave" que un fallo técnico "acabe con el trabajo y la ilusión de todo un pueblo, que pone lo mejor de sí mismo para que esta fiesta sea conocida, como lo es, en toda la región y más allá". Asimismo, mostraron su solidaridad con todos los jinetes y amazonas que "vieron truncada su ilusión de cabalgar por nuestras calles".

Para terminar, no entienden la "falta de previsión por parte del equipo de gobierno local y la lentitud a la hora de dar respuesta cuando se detectó el problema", y esperan que en futuras ediciones "el Ayuntamiento esté a la altura del evento y prevea cualquier tipo de incidencia". "Confiamos también en que se aclare lo sucedido con la mayor celeridad y se den las explicaciones pertinentes por parte del alcalde", concluyen.

Pacma pide la prohibición definitiva

Pacma valora "positivamente" la suspensión de las carreras de caballos pero insisten en que esta decisión "debe ser definitiva y no responder únicamente a fallos técnicos puntuales". La formación política considera que lo sucedido vuelve a poner sobre la mesa un problema de fondo: "la peligrosidad inherente de este tipo de eventos". “El problema no es técnico, es estructural”, explican, subrayando que estas celebraciones implican riesgos graves tanto para los animales como para las personas asistentes.

Galería | La histórica suspensión del Día de la Luz, en imágenes /

Historial

Desde la formación recuerdan que "no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica con un historial continuado de incidentes". Entre ellos, destacan el atropello en 2022 de una mujer y su nieta, que derivó en una reclamación de 1,3 millones de euros tras permanecer la afectada 48 días en la UCI.

El Partido Animalista insiste en que "los caballos también sufren las consecuencias de estos eventos", al verse sometidos a "situaciones de estrés, aglomeraciones y entornos urbanos incontrolables".

Dos de los tres jinetes que salieron este año. / Jorge Valiente

Por todo ello, desde Pacma solicitan a las administraciones locales y autonómicas "la prohibición definitiva de estas carreras" y el impulso de "alternativas que no impliquen riesgos ni sufrimiento", apelando a la responsabilidad institucional para evitar nuevas tragedias.

Suspensión

La jornada en Arroyo de la Luz comenzó con total normalidad. Sin embargo, pocos minutos después, los mismos altavoces que debían garantizar el desarrollo seguro del evento comenzaron a fallar. La megafonía, clave para avisar del paso de los caballos por la calle, dejó de funcionar, obligando a detener las carreras por motivos de seguridad.

La situación generó una prolongada incertidumbre durante más de tres horas. Aunque el ambiente festivo se mantuvo en La Corredera, la confusión fue en aumento. Se descartaron problemas sanitarios y todo apuntó a un fallo técnico relacionado con una subida de tensión que habría dañado la instalación, agravado además por la avería simultánea de otros equipos como una de las cámaras.

Finalmente, y tras varios intentos fallidos por restablecer el sistema, se optó por suspender definitivamente las carreras, algo inédito hasta la fecha, al margen de los años de pandemia. La decisión provocó momentos de tensión y protestas, especialmente entre algunos jinetes, en una jornada marcada por la decepción y el malestar.

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El alcalde, Carlos Caro, calificó el día como "muy triste" y aseguró que se investigarán todas las hipótesis para esclarecer lo ocurrido, sin descartar ninguna posibilidad. Asimismo, defendió que la seguridad de vecinos y visitantes debía prevalecer sobre cualquier otra consideración, en una decisión que ha reabierto el debate sobre el futuro de este tipo de celebraciones.