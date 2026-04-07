Presentan un libro que reconstruye la formación histórica y urbana de Trujillo desde la Prehistoria hasta el siglo XVI

Trujillo cuenta ya con una nueva obra de referencia para comprender su evolución histórica y territorial. Se trata de Trujillo, ciudad en gestación: historia y expansión desde sus orígenes al siglo XVI, escrito por José Antonio Ramos Rubio y Raúl Gómez Ferreira y editado por Tau Editores.

La publicación propone una mirada amplia y rigurosa sobre la construcción del paisaje urbano de la ciudad, abordando su desarrollo desde una perspectiva de larga duración. Lejos de limitarse a una narración cronológica, el libro analiza los procesos que han configurado el territorio y la identidad de Trujillo a lo largo de milenios.

La obra está organizada en grandes bloques históricos que recorren etapas clave, desde la Prehistoria hasta la expansión extramuros del siglo XVI. A través de este planteamiento, los autores relacionan arqueología, urbanismo e historia para explicar cómo cada periodo dejó su huella en la configuración actual de la ciudad.

Uno de los principales valores del libro reside en su doble enfoque: por un lado, reconstruye la evolución material del poblamiento a partir de evidencias arqueológicas y documentales; por otro, interpreta esos cambios como reflejo de transformaciones sociales, económicas y políticas. Así, la ciudad se presenta no solo como un espacio físico, sino como un organismo vivo en constante transformación.

El estudio concede un papel central al territorio como elemento clave para entender Trujillo. Según esta premisa, la ciudad se configura como un ejemplo paradigmático para analizar la construcción histórica del espacio urbano, entendido como una superposición de capas temporales que no se sustituyen, sino que se reinterpretan.

El recorrido histórico arranca en los primeros asentamientos humanos, determinados por factores ambientales y estratégicos, y continúa con la época romana, momento en el que el territorio se integra en una red más amplia vinculada a Hispania. Más adelante, la Edad Media aparece como una etapa decisiva, marcada por la articulación entre fortaleza, medina y concejo, una secuencia que explica buena parte de la singularidad urbana de Trujillo.

La narración alcanza uno de sus momentos más destacados con la expansión urbana a partir del siglo XVI, cuando la ciudad rompe sus límites tradicionales y se adapta a nuevas dinámicas económicas ligadas al mundo atlántico. En ese proceso surgen nuevos barrios, conventos y espacios productivos que reflejan un crecimiento desigual, pero profundamente revelador.

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En conjunto, Trujillo, ciudad en gestación defiende una idea central: el territorio no es un elemento estático, sino el resultado acumulado de decisiones humanas a lo largo del tiempo. Con esta publicación, sus autores ofrecen una lectura innovadora sobre la historia de Trujillo y abren nuevas vías para interpretar su pasado y su presente.