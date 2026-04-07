La Ruta de la Tapa de Moraleja vuelve este viernes con 'Sabores de Primavera' y 12 negocios participantes

Moraleja se prepara para vivir una de sus citas más sabrosas del año. Este viernes 10 de abril, la localidad dará el pistoletazo de salida a la XV edición de la Ruta de la Tapa, un evento ya consolidado que volverá a convertir sus calles en un escaparate gastronómico lleno de creatividad, tradición y ambiente festivo.

La inauguración está prevista a las 20.00 horas y se extenderá hasta el cierre de los establecimientos participantes, dando forma a una velada pensada tanto para vecinos como para visitantes que quieran dejarse llevar por una experiencia culinaria en pequeño formato, pero de gran nivel.

En esta ocasión, la ruta se presenta bajo el lema 'Sabores de Primavera: Tapas con sabor local', una declaración de intenciones que pone el foco en el producto de cercanía y en la reinterpretación de recetas clásicas. Un total de 12 negocios hosteleros se suman a la iniciativa, aportando su sello propio a una oferta que promete variedad y calidad.

El recorrido gastronómico incluirá desde bocados más tradicionales hasta propuestas contemporáneas. Entre las tapas que podrán degustarse destacan elaboraciones como mini smash en pan brioche, croquetas de boletus, brochetas de pollo o montaditos de solomillo, reflejo de la diversidad culinaria que caracteriza al sector local.

Tapaporte

Además del atractivo gastronómico, la ruta incorpora un componente participativo. Los asistentes podrán completar un 'tapaporte' reuniendo sellos de al menos tres establecimientos distintos, lo que les permitirá entrar en sorteos y añadir un aliciente extra a la experiencia.

Con esta nueva edición, Moraleja reafirma su apuesta por dinamizar la hostelería y generar espacios de encuentro en torno a la gastronomía, consolidando una cita que cada año gana protagonismo en el calendario local.