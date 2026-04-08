Intento de alunizaje en el estanco de Trujillo durante la madrugada del Lunes de Pascua

El estanco situado en la calle Encarnación número 7 de Trujillo sufrió en la madrugada del lunes 6 de abril, Lunes de Pascua, un intento de robo mediante el método del alunizaje.

Según ha relatado a este medio Cristina Herrero, propietaria del establecimiento, los hechos ocurrieron sobre las 3:25 horas de la madrugada, cuando un vehículo, al parecer un Audi Q3 de color gris, llegó hasta las inmediaciones del local. Los sospechosos, que según las primeras impresiones podrían haber sido tres hombres, pasaron primero por delante del estanco en dirección a la calle Merced y, poco después, regresaron, según puede verse en las imágenes de las cámaras de seguridad que están siendo analizadas por la Guardia Civil.

Fue entonces cuando los ladrones se situaron en la zona de carga y descarga, observaron el interior a través del ventanal y embistieron el escaparate marcha atrás en dos ocasiones. Sin embargo, el intento no llegó a consumarse, ya que la alarma saltó de inmediato y tant la verja, como el cristal blindado, resistieron el impacto, obligando a los autores a huir del lugar.

La propietaria explica que todo ocurrió en apenas 30 segundos y que los asaltantes actuaron “muy tranquilos” antes de marcharse. Por el momento no se dispone de más datos relevantes sobre su identidad, ya que no fue posible ver la matrícula del vehículo.

Interior del Estanco de la Calle Encarnación de Trujillo tras el intento de robo / ALEJANDRO CANCHO

Cristina Herrero ha señalado también que, pese al susto vivido, quiere destacar la rápida actuación de la Guardia Civil, que acudió “de inmediato” al lugar y mostró en todo momento una actitud “muy atenta” con los afectados. Asimismo, ha agradecido la visita posterior de responsables policiales que se acercaron al estanco para interesarse por lo ocurrido. Así mismo hay que destacar que la ciudad no contaba esa noche con patrulla de Policía Local.

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A pesar de los daños materiales ocasionados en el escaparate, el cristal se repuso este martes. La propietaria reconoce seguir afectada y asustada por lo sucedido. Hace justo un año por estas fechas, sufrieron un robo en este establecimiento en el centro de Trujillo. Los ladrones en esa ocasión, utilizaron un coche robado días antes en Andalucía.