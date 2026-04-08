Cáceres apuesta por el turismo gastronómico y de paisaje con un plan que integra tradición y desarrollo económico

La Diputación de Cáceres da un nuevo paso en su estrategia de desarrollo turístico con el impulso de un modelo de gobernanza participativa dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Sabores y Paisajes de las Tierras de Cáceres y Trujillo'. La iniciativa, financiada íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, avanza en su ejecución con la reciente reunión de su mesa de turismo, en la que se ha aprobado el reglamento de funcionamiento.

El encuentro, encabezado por la diputada de Turismo, Elisabeth Martín, marca un hito en la consolidación de este proyecto, que cuenta con una inversión global de 4.850.000 euros y un horizonte de ejecución fijado hasta el 30 de junio de 2026.

Un modelo turístico basado en identidad y territorio

El plan tiene como eje central el desarrollo turístico de tres comarcas clave de la provincia: Montánchez-Tamuja, Miajadas-Trujillo y Tajo-Salor-Almonte. El objetivo es posicionarlas como un destino diferenciado a partir de sus recursos propios, especialmente aquellos vinculados a la gastronomía, el paisaje y los productos agroalimentarios locales.

Bajo esta premisa, el proyecto apuesta por construir una oferta turística sostenible y singular, capaz de integrar tradición, cultura y desarrollo económico. La gastronomía se plantea así como elemento vertebrador de la experiencia turística, conectando al visitante con el territorio a través de sus sabores y su paisaje.

Gobernanza turística

Uno de los pilares del plan es la creación de una entidad de gestión turística específica para el producto 'Paisajes y Sabores Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo'. Esta estructura busca mejorar la coordinación entre los distintos agentes implicados —administraciones, empresas y actores locales—, establecer una hoja de ruta compartida y definir mecanismos claros de toma de decisiones.

En este contexto, la Mesa de Turismo Temática se configura como el órgano central de este modelo de gobernanza. Su función será actuar como espacio de encuentro, reflexión estratégica y dinamización del producto turístico, fomentando la cooperación y la participación activa del territorio.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

Participación y trabajo conjunto

La puesta en marcha de esta mesa es el resultado de un proceso participativo desarrollado en los últimos meses, que ha incluido reuniones, encuestas y talleres con agentes clave de las tres comarcas. Este trabajo previo ha permitido sentar las bases de un modelo colaborativo que busca implicar a todos los sectores relacionados con el turismo.

Entre los objetivos definidos destacan la creación de un producto turístico conjunto y auténtico, el impulso de proyectos compartidos, la generación de confianza entre los actores implicados y el fortalecimiento de una cultura de cooperación que permita avanzar hacia estructuras de gestión más consolidadas en el futuro.

Durante la sesión celebrada este 7 de abril, además de aprobar el reglamento de funcionamiento, se han abordado cuestiones como el plan de acción a desarrollar en los próximos meses y las posibles vías de financiación complementarias.

La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo más amplia de la Diputación de Cáceres, que ya ha impulsado estructuras similares como la Mesa de Turismo de la Provincia, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más eficaz y adaptado a los retos actuales del sector.