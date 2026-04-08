La suerte sonríe a Cáceres: un premio de Euromillones cae en Palomero y reparte más de 113.000 euros

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Cáceres. El segundo premio de Euromillones (5 aciertos + 1 estrella) del sorteo celebrado este martes ha caído en la localidad cacereña de Palomero, donde un acertante ha validado su boleto en la administración situada en la calle Laguna, número 22. El premio asciende a 113.717,36 euros, una cantidad que, aunque alejada del bote principal, supone un importante impulso económico para el ganador.

El boleto premiado se convierte así en uno de los pocos de esta categoría en toda Europa, ya que el sistema de Euromillones distribuye los premios en función del número de aciertos registrados en cada sorteo y del volumen de participación.

Los boletos premiados pasan por varias fases

El segundo premio de Euromillones se corresponde con la combinación de cinco números y una estrella, una de las categorías más destacadas del juego. Según el funcionamiento del sorteo, este nivel de acierto solo queda por detrás del premio mayor (5 + 2), lo que explica la cuantía elevada que reciben los ganadores.

El importe concreto no es fijo, sino que depende de la recaudación total del sorteo y del número de acertantes en toda Europa. Por ello, la cifra puede variar en cada convocatoria, aunque suele situarse en cantidades de seis cifras, como en este caso.

El sistema de Euromillones reparte el dinero recaudado entre distintas categorías de premios. Un porcentaje del total se destina a cada nivel de aciertos, de modo que cuantos menos acertantes haya en una categoría, mayor será la cantidad que recibe cada uno.

Los boletos premiados se validan en las administraciones oficiales y quedan registrados en el sistema central. Posteriormente, tras el sorteo, se comprueban automáticamente las combinaciones ganadoras y se determina qué premios corresponden a cada boleto.

En el caso de Palomero, el boleto premiado fue validado correctamente, lo que garantiza su derecho a percibir la cantidad íntegra asignada a esa categoría.

Impacto en una localidad pequeña

Para premios de esta cuantía, el procedimiento habitual establece que el ganador debe acudir a una entidad bancaria colaboradora autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Allí se realiza la verificación del boleto y se tramita el pago.

Además, en premios superiores a determinadas cantidades, se aplica la correspondiente retención fiscal, que en España afecta a los premios de loterías por encima de un mínimo exento. Esta deducción se practica automáticamente antes de que el ganador reciba el importe final. Los responsables del sistema recuerdan también la importancia de conservar el boleto en buen estado, ya que es el único documento que acredita el derecho al cobro.

En el municipio reciben la noticia con alegría y es que, más allá del premio económico que recibe hoy uno de sus vecinos, esta noticia sirve para "dar publicidad al pueblo". Así lo expresa su alcalde, Antonio Ignacio Martín, quien explica que además celebran que "Palomero aparece en las noticias por un acontecimiento bueno y bonito".

La llegada de un premio de estas características a un municipio como Palomero tiene también un efecto social y económico. Más allá del propio ganador, este tipo de noticias suele generar expectación y dinamiza la actividad en torno a la administración que ha validado el boleto.

No es la primera vez que la suerte pasa por pequeñas localidades de la provincia, donde la venta de un premio importante se vive como un acontecimiento compartido. En este caso, los más de 113.000 euros repartidos vuelven a situar a la provincia de Cáceres en el mapa de los premios europeos.

Mientras se desconoce por el momento la identidad del ganador o ganadores, la administración de la calle Laguna se suma a la lista de puntos de venta que han repartido fortuna en la región, en un sorteo que ha dejado en la localidad una de las noticias más comentadas de la jornada.