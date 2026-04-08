Gastrogusta Miajadas: un evento con más de 30 stands y una feria multisectorial para impulsar el sector agroalimentario

La Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Miajadas han presentado este martes la primera edición de Gastrogusta Miajadas, un nuevo evento que aspira a convertirse en referente gastronómico y dinamizador económico en la comarca. La cita se celebrará del 16 al 19 de abril en el recinto ferial y reunirá una amplia oferta culinaria, actividades culturales y propuestas de ocio para todos los públicos.

La iniciativa se enmarca en el proyecto 'Miajadas Gastronómica', impulsado desde 2022, y nace con el objetivo de reforzar la identidad culinaria del territorio y proyectarla más allá del ámbito local.

Durante la presentación en la sede provincial, la diputada María Toscano subrayó el valor estratégico del proyecto, destacando que “Gastrogusta nace con la ilusión de poner en valor nuestra gastronomía, nuestros productos y el talento de las personas y empresas que forman parte del municipio”. En este sentido, incidió en que Miajadas cuenta con una riqueza culinaria “que merece ser conocida, promocionada y celebrada”.

María Toscano. / Jorge Valiente

Toscano defendió además el carácter transformador de la iniciativa, al señalar que “no es solo un evento, sino una oportunidad para dinamizar el municipio, generar actividad económica, atraer visitantes y proyectar una imagen positiva, moderna y acogedora”. La diputada insistió en que la gastronomía actúa aquí como eje vertebrador de convivencia, cultura y desarrollo local.

Cuatro días de actividad en el recinto ferial

La feria arrancará el jueves 16 de abril con un ambiente previo de feria tradicional, incluyendo las típicas atracciones y actividades para los más jóvenes. La inauguración oficial no tendrá lugar hasta el viernes 17 a las 12.00 horas, momento a partir del cual se desplegará una programación continua hasta el domingo.

La vicepresidenta segunda de la Diputación y concejala de Servicios Sociales, Isabel Ruiz Correyero, explicó que el evento se concibe no solo como una feria gastronómica, sino como una propuesta integral: “Queremos poner este evento en el calendario de Miajadas, de toda la comarca y de la provincia de Cáceres, como un punto de encuentro abierto a todo el mundo”.

Uno de los elementos centrales será la gran carpa gastronómica, que acogerá más de 30 stands con productos de la comarca, de la región y también de otros puntos como Portugal o Turquía. A ello se sumará una feria multisectorial con presencia de empresas vinculadas al sector agroalimentario, la construcción o la automoción.

Isabel Ruiz Correyero. / Jorge Valiente

Gastronomía, ocio y promoción del territorio

El programa incluirá degustaciones, talleres gastronómicos, actividades infantiles, espectáculos musicales y propuestas culturales. Entre ellas destacan actuaciones musicales, humoristas, espacios juveniles y eventos temáticos como flamenco en directo o concentraciones de vehículos clásicos.

Ruiz Correyero puso el acento en el papel económico del sector: “La gastronomía es uno de los motores de desarrollo de nuestra zona, y eventos como este ayudan a potenciar el empleo y la actividad en toda la comarca”. Asimismo, recordó la importancia de productos emblemáticos del territorio, en una localidad conocida como la Capital Europea del Tomate.

Además de su dimensión festiva, Gastrogusta incorporará espacios de networking destinados a favorecer el contacto entre administraciones, empresas y profesionales del sector. El objetivo es generar sinergias y debatir sobre los retos y oportunidades del ámbito agroalimentario.

Anclaje

El promotor del evento, Mané Miranda, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fijar población y dinamizar el territorio: “Si no hay actividades en los pueblos, la gente joven se va. Esto es una forma de crear oportunidades y de anclar proyectos a la localidad”.

Mané Miranda. / Jorge Valiente

Miranda también puso en valor el potencial productivo de la zona. “Tenemos productos de primer nivel, desde el arroz hasta el tomate, que debemos dar a conocer y posicionar como se merecen”, subrayó.

Impacto económico y proyección futura

La organización espera una alta afluencia de visitantes durante los cuatro días de feria, en un contexto en el que este tipo de eventos generan un efecto directo en sectores como la hostelería, el comercio o el alojamiento.

Desde la Diputación de Cáceres se enmarca esta iniciativa dentro de una estrategia más amplia de apoyo a la gastronomía como herramienta turística y de desarrollo territorial. En palabras de Toscano, “se trata de seguir construyendo proyectos que lleguen a la ciudadanía y refuercen el potencial de nuestros pueblos”.