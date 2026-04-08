La Guardia Civil intensifica la búsqueda de José Antonio en Jarandilla de la Vera en su sexto día desaparecido

La Guardia Civil ha puesto en marcha el sexto día de operativo de búsqueda de José Antonio, el hombre que desapareció en la noche del pasado Jueves Santo en Jarandilla de la Vera. La Benemérita informa que el dispositivo sigue este miércoles, desarrollando actuaciones sobre el terreno y labores de investigación con el objetivo de localizar cualquier indicio que permita avanzar en el esclarecimiento de su paradero.

Su desaparición activó ya un importante despliegue durante el fin de semana. El aviso se recibió a las 00.05 horas del viernes, después de que se comprobara que el hombre, alojado en una residencia de la localidad junto a otras personas, había salido momentáneamente del recinto y no había regresado. Mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y en el momento de su desaparición vestía un chaleco verde.

Este miércoles

En caso de no ser localizado este miércoles, se planteará una posible macrobatida para los próximos días. En todo momento, los agentes, con medios y unidades especializadas ya desplegadas, mantiene activas las labores de búsqueda sobre el terreno, intensificando el rastreo para avanzar en la localización del desaparecido. Igualmente, se han realizado gestiones de obtención y análisis de información para avanzar en la búsqueda.

Galería | Así van las batidas para encontrar al desaparecido en Jarandilla de la Vera /

La búsqueda entró este lunes en una nueva fase con el refuerzo del dispositivo coordinado por la Guardia Civil, que incorporó unidades especializadas de montaña y de actividades subacuáticas para tratar de localizarlo. Entre los refuerzos movilizados figuran un Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM), desplazado desde Arenas de San Pedro (Ávila), y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), procedente de Badajoz. En este último caso, su actuación se ha centrado en la búsqueda en entornos acuáticos, una de las líneas abiertas dentro del amplio dispositivo desplegado en la zona.

Equipo de montaña

El equipo de montaña ha trabajado junto a perros especializados en búsqueda de personas, revisando principalmente zonas de vegetación frondosa dentro del operativo. Por su parte, los GEAS han realizado labores de inspección en charcas y otras zonas acuáticas. Además, el Equipo Pegaso apoya el dispositivo mediante el uso de drones, sobrevolando amplias zonas de terreno para ampliar el radio de acción y optimizar la localización del desaparecido.

La Guardia Civil mantiene también en el operativo al Equipo Pegaso y a un equipo cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas. Estos medios se suman al resto de agentes ya desplegados y a la colaboración de voluntarios, familiares y vecinos, que durante los últimos días han participado activamente en las labores de rastreo.

Por el momento, las labores no han dado resultado y la búsqueda sigue abierta en Jarandilla de la Vera, donde familiares, voluntarios y cuerpos de emergencia mantienen la atención puesta en cualquier indicio que ayude a localizar al desaparecido.