El nadador cacereño y campeón del mundo, Guillermo Gracia, Premio Picota del Jerte 2026 por su ejemplo de superación y trayectoria

El campeón mundial de natación adaptada, Guillermo Gracia, recibirá el próximo lunes 13 de abril el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2026, un reconocimiento que otorga el Consejo Regulador de la DOP Cereza del Jerte a figuras destacadas por su trayectoria y valores. La entrega tendrá lugar a las 12.30 horas en el marco del 39º Salón Gourmets, que se celebra en Madrid.

El galardón será entregado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, en el stand institucional de la comunidad autónoma. Con esta distinción, el Consejo Regulador reconoce no solo el impresionante palmarés del deportista cacereño, sino también una personalidad “auténtica”, valores que comparte con uno de los productos más emblemáticos del norte extremeño.

El Premio Excelencia Picota del Jerte alcanza este año su decimosexta edición, consolidado como un reconocimiento que trasciende el ámbito gastronómico para destacar trayectorias ejemplares en diferentes sectores. En ediciones anteriores, el galardón ha recaído en figuras como Mario Vaquerizo, el campeón olímpico Álvaro Martín, los chefs Toño Pérez y Sergi Arola, o comunicadores como Pepa Bueno, Juan Ramón Lucas o Ana Rosa Quintana, entre otros nombres destacados de la cultura y los medios.

10 récords mundiales

Con tan solo 22 años, Guillermo Gracia acumula una trayectoria deportiva extraordinaria: 27 títulos mundiales y diez récords del mundo en natación adaptada. El nadador, natural de Cáceres y con síndrome de Down, se ha convertido en un referente tanto dentro como fuera de la piscina. “Mi capacidad es mayor que mi discapacidad”, ha señalado en distintas ocasiones, reflejando una actitud que le ha llevado a romper barreras y a inspirar a otras personas.

Guillermo Gracia, durante la entrevista del periódico. / Jorge Valiente

Su vinculación con el agua comenzó de forma temprana, cuando con apenas tres meses empezó a nadar por recomendación médica. Desde entonces, su progresión ha sido constante hasta situarse en la élite internacional. Esta misma semana participa además en el Campeonato de España de Natación FEDDI 2026, en la que será su décima presencia en la competición.

Premio Picota del Jerte

El Premio Picota del Jerte busca precisamente destacar ese tipo de trayectorias: profesionales que, desde distintos ámbitos, representan la excelencia, el esfuerzo y la capacidad de proyección. Unos valores que el Consejo Regulador de la DOP Cereza del Jerte vincula con la calidad de su producto estrella, la picota, símbolo del Valle del Jerte.

La entidad continúa así su labor de promoción y certificación de la calidad y el origen de la cereza del Jerte, utilizando este reconocimiento como una herramienta más para reforzar la visibilidad de un producto con identidad propia y proyección internacional.