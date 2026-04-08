Una provisión de 1683 y mapas del siglo XIX: El Torno desvela su pasado gracias a la Diputación de Cáceres

La memoria histórica de los pequeños municipios vuelve a cobrar protagonismo gracias a una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres, que apuesta por rescatar, ordenar y difundir el patrimonio documental conservado en los archivos locales. El programa 'Del arca de las tres llaves a la nube' ha llegado ahora a El Torno, donde se puede visitar una exposición que reúne documentos originales que abarcan desde el siglo XVII hasta el XX.

La muestra, instalada en la Casa de la Cultura del municipio y abierta al público hasta el 30 de abril, ofrece un recorrido por la historia administrativa, social y económica de la localidad a través de piezas originales que reflejan la evolución de la vida municipal a lo largo de más de tres siglos.

Un viaje documental a través de los siglos

Entre los documentos expuestos destaca una provisión del Consejo de Guerra fechada en 1683, una pieza que evidencia la relación de los territorios locales con las estructuras del poder central en la España de la época. A ella se suma un mapa topográfico del catastro de 1896, que permite observar la configuración del territorio y su aprovechamiento a finales del siglo XIX.

Especial interés tienen también los deslindes del término municipal entre Cabezabellosa y El Torno, datados en 1821 y 1842, documentos que ilustran los procesos de delimitación territorial y los conflictos o acuerdos entre municipios vecinos.

Imagen de la exposición. / Diputación de Cáceres

Vida municipal

Uno de los bloques más reveladores de la exposición lo conforman los libros de actas de sesiones plenarias, como los correspondientes al periodo 1914-1917. En ellos se recogen decisiones que permiten reconstruir la vida cotidiana del municipio: desde la aprobación de obras de ampliación del cementerio hasta la adquisición de un reloj para la torre o la implantación de una línea telefónica conectada con la red de Plasencia y Cabezuela.

Estos documentos muestran cómo, a través de acuerdos municipales, se fue configurando el desarrollo de infraestructuras básicas y servicios públicos en el entorno rural.

La exposición también incluye el proyecto de construcción de dos escuelas en El Torno, datado entre 1960 y 1962. Este expediente incorpora incluso material publicitario con modelos de presupuestos para equipamiento escolar, lo que permite entender cómo se planificaban los espacios educativos y los recursos necesarios para su funcionamiento.

A ello se suman expedientes de reclutamiento y reemplazo, así como el acta del sorteo de mozos de 1915, documentos que reflejan una dimensión clave de la historia social: la relación de los vecinos con el servicio militar obligatorio.

Imagen del acta del sorteo de mozos. / Diputación de Cáceres

Por otro lado, las actas plenarias de 1922-1924 recogen la solicitud de la Sociedad Hidroeléctrica Española para instalar el alumbrado público en la localidad, un paso decisivo en el proceso de modernización que transformó la vida cotidiana en el medio rural.

Del archivo físico a la digitalización

La exposición forma parte de un proyecto más amplio con el que la Diputación de Cáceres trabaja en la organización, clasificación y digitalización de los archivos municipales. El objetivo es doble: garantizar la conservación de estos fondos documentales y facilitar su acceso tanto a investigadores como a la ciudadanía.

El programa simboliza el paso de los antiguos sistemas de custodia a los nuevos modelos digitales que permiten preservar y difundir este patrimonio de forma más eficiente.