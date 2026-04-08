El Salón Gourmets de Madrid, escaparate del 'oro rojo' de La Vera

El 39º Salón Gourmets, considerado el mayor evento europeo dedicado a los productos de alta gama, volverá a convertir a Madrid en el epicentro de la excelencia gastronómica del 13 al 16 de abril. Esta feria, referente para profesionales del sector alimentario, reúne cada año a productores, distribuidores y expertos de todo el mundo en torno a las últimas tendencias, innovaciones y sabores selectos.

En este escaparate de primer nivel estará presente la DOP Pimentón de la Vera, que acudirá con el objetivo de promocionar uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía extremeña: el conocido como 'oro rojo'. La entidad invita a profesionales y visitantes a acercarse a su espacio dentro del stand institucional de la Junta de Extremadura (Pabellón 4, stand 4F33-1), donde dará a conocer la calidad y singularidad de sus industrias asociadas.

Pimentón de la Vera. / El Periódico

Pimentón

El Pimentón de la Vera es un producto único, resultado de un proceso tradicional que se ha mantenido durante generaciones en la comarca de La Vera. Su principal seña de identidad es el característico aroma ahumado, que se obtiene mediante el secado lento de los pimientos con humo de leña de encina o roble. Este método artesanal, unido a las condiciones climáticas de la zona, confiere al producto un sabor intenso y una calidad reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

Amparado por la denominación de origen protegida, el Pimentón de la Vera se presenta en distintas variedades (dulce, agridulce y picante), todas ellas con un perfil organoléptico muy definido. Su uso en la cocina es amplio, desde platos tradicionales como embutidos y guisos hasta propuestas más innovadoras de la alta gastronomía, donde chefs de prestigio lo emplean como ingrediente diferenciador.

Desde la organización destacan que su presencia en el Salón Gourmets supone una oportunidad para “descubrir y redescubrir” este producto, así como para reforzar su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales. Además, permitirá establecer contactos profesionales y abrir nuevas vías de comercialización.