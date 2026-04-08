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Energía renovable

THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica

El Ayuntamiento de Torremocha acogerá la presentación del proyecto THESILO, que plantea convertir silos en desuso en sistemas de almacenamiento de energía renovable, en línea con los objetivos europeos de transición energética

El silo, un lugar con encanto en Torremocha.

El silo, un lugar con encanto en Torremocha. / E.P

Pablo Parra

Cáceres

La localidad de Torremocha acogerá el próximo 10 de abril a las 09.00 horas, en su Casa de la Cultura, la presentación oficial del proyecto THESILO, una innovadora iniciativa que apuesta por dar una segunda vida a antiguas infraestructuras agrícolas en clave energética y sostenible.

El proyecto THESILO, cofinanciado por el programa Interreg POCTEP 2021-2027, plantea la rehabilitación de antiguos silos de grano para convertirlos en sistemas de almacenamiento de energía térmica. Estas construcciones, en muchos casos en desuso, cuentan con características idóneas para este fin: ubicaciones estratégicas en el medio rural, gran capacidad de almacenaje y estructuras robustas de hormigón capaces de soportar condiciones exigentes.

Energías renovables

En un contexto marcado por el crecimiento de las energías renovables, uno de los grandes retos es gestionar su variabilidad. Es aquí donde el almacenamiento térmico cobra especial relevancia como tecnología clave. THESILO propone utilizar materiales accesibles y sostenibles como arenas, residuos de canteras, materiales reciclados de construcción o subproductos industriales para almacenar calor de forma eficiente, económica y escalable.

Las energías renovables están despegando en el planeta

Las energías renovables están despegando en el planeta. / Europa Press

Con una duración prevista de tres años (2026-2028) y un presupuesto superior a 1,3 millones de euros, el proyecto contempla el desarrollo de un piloto experimental a pequeña escala en un silo, así como la investigación y optimización de materiales que actúen como medio de almacenamiento térmico. Además, se crearán herramientas digitales de modelado y bases de datos que permitirán evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de esta solución.

Carácter transfronterizo

El carácter transfronterizo es uno de los pilares de THESILO. El consorcio está integrado por entidades de España y Portugal, entre las que figuran el CIIAE (Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético), INTROMAC (Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción), ADAI (Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial), IPP (Instituto Politécnico de Portalegre), ITECONS (Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade), el Ayuntamiento de Torremocha, AGENEX (Agencia Extremeña de la Energía) y AREANATejo (Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo).

Más allá de su componente técnico, THESILO aspira a convertirse en un modelo replicable que permita valorizar infraestructuras en desuso y fomentar el aprovechamiento de residuos locales. Todo ello en línea con los objetivos europeos de neutralidad climática y transición energética.

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Asimismo, el proyecto refuerza el papel de la cooperación en la eurorregión EUROACE, consolidando la colaboración entre territorios de España y Portugal como motor para el desarrollo de tecnologías limpias. Una iniciativa que no solo busca avanzar en sostenibilidad, sino también contribuir al fortalecimiento del tejido industrial y a la creación de nuevas oportunidades en el medio rural.

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