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La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en Villanueva de la Vera para esclarecer las causas

El Instituto de Medicina Legal de Cáceres realizará la autopsia al cadáver para esclarecer el fallecimiento, mientras los agentes de la Guardia Civil recogen información en el domicilio y su entorno

La Guardia Civil realiza la investigación por lo sucedido en Villanueva de la Vera.

La Guardia Civil realiza la investigación por lo sucedido en Villanueva de la Vera. / El Periódico Extremadura

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Villanueva de la Vera

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de un varón localizado este martes en estado semiinconsciente en su domicilio de Villanueva de la Vera, en un suceso que ha generado expectación en la localidad.

Según la información disponible, el hombre fue encontrado en su vivienda y, tras el aviso, los servicios sanitarios se desplazaron hasta el lugar con la mayor rapidez posible. Los profesionales le prestaron asistencia en el mismo domicilio, aunque finalmente no fue posible revertir la situación y se confirmó su fallecimiento poco después.

Tras la intervención sanitaria, se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cáceres, donde se le practicará la autopsia. Este examen será determinante para conocer las causas exactas de la muerte y orientar las actuaciones posteriores.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, fue preguntado por el suceso y siguió la misma línea: habrá que esperar a la autopsia. Sin embargo, sí aseguró que "en principio no hay participación de terceras personas" según "los indicios".

Cómo actuar ante una persona semiinconsciente

En este tipo de casos, cuando no existe una causa evidente del fallecimiento, se activa un protocolo que combina la actuación sanitaria con la intervención judicial y policial. La autopsia permitirá determinar si se trata de una muerte natural o si existen otros factores que deban ser analizados con mayor profundidad.

Mientras tanto, la Guardia Civil continúa con las diligencias para reconstruir lo sucedido en las horas previas al hallazgo, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas del caso.

Los expertos en emergencias sanitarias recuerdan la importancia de actuar con rapidez ante una situación de este tipo. Lo primero es comprobar si la persona responde a estímulos y si mantiene la respiración. En caso de no reaccionar, se debe avisar de inmediato al teléfono de emergencias 112.

Si la persona respira, es recomendable colocarla en la posición lateral de seguridad, lo que ayuda a mantener las vías respiratorias despejadas y evita posibles atragantamientos. Si no respira, se debe iniciar cuanto antes la reanimación cardiopulmonar (RCP), siguiendo las indicaciones que pueden proporcionar los propios servicios de emergencia por teléfono.

Asimismo, se insiste en no dar comida ni bebida a la persona afectada y en evitar moverla innecesariamente, salvo que exista un riesgo inmediato en el entorno.

El trabajo de la Guardia Civil en estos casos

La actuación de la Guardia Civil en este tipo de sucesos se centra en esclarecer los hechos mediante una investigación técnica. Los agentes realizan una inspección ocular en el domicilio, analizan posibles indicios y recogen información a través de entrevistas con familiares o personas del entorno.

Además, se coordina el traslado del cuerpo y se solicita la autopsia, que constituye una pieza clave en la investigación. En función de los resultados forenses, el caso puede cerrarse como fallecimiento por causas naturales o derivar en nuevas diligencias si se detecta algún elemento relevante.

Por el momento, la investigación sigue abierta y será el informe del Instituto de Medicina Legal el que aporte las claves para esclarecer lo ocurrido. Hasta entonces, el suceso permanece bajo análisis, en un contexto en el que la rapidez de la actuación sanitaria y la intervención de los cuerpos de seguridad han seguido los protocolos habituales.

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La localidad permanece ahora pendiente de conocer más detalles sobre un caso que, aunque en principio no presenta indicios públicos de criminalidad, requiere del trabajo conjunto de sanitarios, forenses y agentes para determinar con precisión qué ocurrió.

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