Homenaje
“Mi capacidad es mayor que mi discapacidad”: el lema de Guillermo Gracia Núñez, Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2026
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida 'Cereza del Jerte' ha reconocido la excelencia de Guillermo Gracia Núñez, 27 veces campeón del mundo, con un premio que celebra su personalidad única
Auténticas y singulares son características que pueden atribuirse a las variedades de picota, cerezas autóctonas del Jerte y cultivadas en este valle desde hace siglos –aunque en la actualidad vayan en retroceso, todo hay que decirlo–, que se incluyen dentro del sello de calidad Denominación de Origen Protegida 'Cereza del Jerte'. El Consejo Regulador de esta D.O.P., cuya andadura comenzó allá por mediados de la década de 1990, cada año, desde hace casi ya dos décadas (2008), concede el Premio a la Excelencia Picota del Jerte.
El correspondiente a 2026 ha recaído, con gran acierto, en el nadador cacereño Guillermo Gracia Núñez, a quien podemos atribuir esas mismas características que son propias de las picotas del Jerte, también, como él, mundialmente conocidas. Guillermo, cuyos éxitos deportivos a nivel mundial son apabullantes (¡27 veces campeón del mundo!), destaca por su autenticidad así como por tener una personalidad singular y única.
Autenticidad
La autenticidad de Guillermo queda plasmada en su ya famoso lema, “Mi capacidad es mayor que mi discapacidad”, que además resume, en pocas palabras, la singularidad de su personalidad, la cual queda reflejada en su sonrisa permanente o en su positividad, así como en una máxima que lleva por bandera y que tiene que ver con su búsqueda constante de la excelencia: que sin dedicación, sin esfuerzo y sin trabajo, no hay nada.
Guillermo, que además es un extraordinario embajador de Extremadura allá donde va (y ya ha recorrido países y continentes), lleva al Valle del Jerte –y, a su pueblo, Tornavacas– muy adentro, pues en esta comarca, a la que acude siempre que puede, están parte de sus raíces familiares.
En Extremadura tenemos un capital humano sobresaliente que, día a día, hace esta región aún más grande de lo que ya de por sí es. Y una buena muestra de ello la tenemos en Guillermo y en todo lo que él encarna, pues él es un ejemplo vital inspirador y digno de admiración, que bien merece este reconocimiento a la Excelencia.
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